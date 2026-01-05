Будут ли графики отключений летом? Эксперт поделился неутешительным сценарием

Однако несколько весенних месяцев могут порадовать

Украина может пройти весну без отключений электроэнергии из-за роста производства солнечной генерации. Однако уже летом энергосистема снова рискует вернуться к ограничениям.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Весной в Украине могут прекратиться отключения энергоснабжения благодаря эффективной работе солнечной генерации.

"Но на лето, вероятно, вернемся к графикам отключений, ведь в ремонт выйдут по два реактора на атомных станциях", – предупредил Игнатьев.

