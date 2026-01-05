Чи будуть графіки відключень влітку? Експерт поділився невтішним сценарієм

Проте кілька весняних місяців можуть порадувати

Україна може пройти весну без відключень електроенергії завдяки зростанню виробництва сонячної генерації. Однак уже влітку енергосистема знову ризикує повернутися до обмежень.

Про це "Телеграфу" розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Детальніше читайте в матеріалі: "Дефіцит обладнання і не тільки: експерт пояснив, коли Київ відновиться після нових атак"

Навесні в Україні можуть припинитися відключення енергопостачання, завдяки ефективній роботі сонячної генерації.

"Але на літо, ймовірно, повернемося до графіків відключень, адже в ремонт вийдуть по два реактори на атомних станціях", – попередив Ігнатьєв.

Нагадаємо, після російських п'яти ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова у місті може погіршитись ситуація зі світлом. Адже наразі система зазнала значних руйнувань.

Раніше ми розповіли, яка ситуація зі світлом у Києві 5 січня. Обмеження застосовують через пошкодження енергооб'єктів в ході російських атак. Можуть бути введені погодинні або аварійні графіки вимкнення, а також екстрені відключення.