Потепление и дожди вместе снега? Какой погоды ожидать украинцам на этих выходных

В ближайшие дни будут наблюдаться "температурные качели"

В Украине на этих выходных, 3-4 января, стоит ожидать потепления. В большинстве областей сильные морозы спадут, зато будет много осадков, как в виде дождей, так и мокрого снега. Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Пострыгань.

Детальнее о погоде в начале января читайте в материале: "Зима готовит "температурные качели". Какой будет погода в начале года, рассказал синоптик"

Какой будет погода в Украине 3-4 января

По словам синоптика, в этот период, сильных морозов ожидать не стоит, зато природа порадует зимней сказкой, поскольку снегопады будут продолжаться.

В субботу, 3 января, согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем дожди пройдут в Николаевской, Одесской, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях. А мокрый снег накроет остальную часть Украины.

Погода в Украине на 3 января, Фото: скриншот

Ночные морозы упадут до -3…-1 градуса, а температура днем будет в диапазоне -1…+1 градус. Теплее всего ожидается в южных областях (+4…+7 градусов).

В воскресенье, 4 января, ночные заморозки усилятся до -5…-7 градусов, кроме юга Украины. В западных областях будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Погода в Украине на 4 января, Фото: скриншот

На остальной территории страны ожидается облачная погода и мокрый снег. В дневное время холоднее всего будет на востоке, там столбики термометра покажут -3…-1 градус.

"Телеграф" писал ранее, что в Черкассы идет самый холодный день января. Когда ждать похолодания?