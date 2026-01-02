Потепління та дощі замість снігу? Якої погоди чекати українцям на цих вихідних

Найближчими днями спостерігатимуться "температурні гойдалки"

В Україні цими вихідними, 3-4 січня, варто очікувати потепління. У більшості областей сильні морози спадуть, зате буде багато опадів, як у вигляді дощів, так і мокрого снігу. Про це "Телеграфу" розповів Віталій Постригань.

Якою буде погода в Україні 3-4 січня

За словами синоптика, у цей період сильних морозів очікувати не варто, натомість природа порадує зимовою казкою, оскільки снігопади продовжуватимуться.

У суботу, 3 січня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень дощі пройдуть у Миколаївській, Одеській, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях. А мокрий сніг накриє решту України.

Погода в Україні на 3 січня, Фото: скріншот

Нічні морози впадуть до -3...-1 градуса, а температура вдень буде в діапазоні -1...+1 градус. Найтепліше очікується у південних областях (+4…+7 градусів).

У неділю, 4 січня, нічні заморозки посиляться до -5...-7 градусів, крім півдня України. У західних областях буде хмарно із проясненнями, опадів не прогнозують.

Погода в Україні на 4 січня, Фото: скріншот.

На решті території країни очікується хмарна погода та мокрий сніг. Вдень найхолодніше буде на сході, там стовпчики термометра покажуть -3...-1 градус.

