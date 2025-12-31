В Киеве станет заметно лучше со светом: когда ждать изменений и как пройдет новогодняя ночь

Энергетики говорят о заметном облегчении уже в первые дни нового года

В новогоднюю ночь украинцев ожидает более стабильное электроснабжение — ограничения будут минимальными, а с 1 января левобережье Киева вернется к нормальным графикам. Однако риск новых обстрелов и сильные морозы могут снова усложнить ситуацию в энергосистеме.

Что нужно знать:

В Киеве с 1 января ожидается переход на нормальные графики

Ситуация будет стабильной, если не произойдет новой атаки

Длительное похолодание может привести к более продолжительным и частым отключениям света

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказал эксперт по энергетике в Украинском институте будущего Андриан Прокип. По его словам, в Киеве с 1 января ожидается переход на нормальные графики. Ограничения сохранятся, но будут минимальными — при условии отсутствия новых массированных атак.

В общем ситуация по городу на ночь будет такой, что ограничения, наверное, будут очень минимальными. Есть больше шанса, что будут значительно меньше. Конечно, если не произойдет какого-то прилета прямо в новогоднюю ночь отметил собеседник.

Кроме того, мы задели вопрос недавней ситуации в Вышгороде, когда город был без света 4 дня. Эксперт пояснил, что там меньше вариантов переподключений.

Разумеется, если Киевское кольцо — большое и энергетическое кольцо, и вариантов откуда заживлять там больше, чем в каком-нибудь маленьком городке, где, грубо говоря, только одна подстанция. Условно, если одна подстанция, одна линия, и если она уничтожена, то нужнопонимать, что это значительно поясняет Прокип.

Отдельно эксперт прокомментировал ситуацию в Одесской области, где последствия российских атак ощущаются особенно остро. По его словам, ранее были повреждены две трети подстанций "Укрэнерго", а также значительное количество объектов облэнерго, ДТЭК.

Полное восстановление таких объектов может занять от одного до двух лет. Сейчас энергосистема работает фактически в аварийном режиме — оборудование ремонтируют в экстренных условиях, чтобы хотя бы частично обеспечить население электричеством.

Многие объекты буквально собирают "на коленке". Но именно благодаря этому удаётся удерживать систему в рабочем состоянии пояснил он.

По его словам, если речь идет о полном восстановлении подстанций, и вернуть их до 2022-го года, то год – это абсолютно адекватная оценка.

Андриан Прокип. Фото: facebook.com/aprokip

Может ли Киев повторить сценарий Одессы

Россия продолжает попытки нанести удары по энергетической системе Украины, и Киев остается одной из приоритетных целей. Потому люди все аще задаются вопросом, может ли наступить в столице такой же блэкаут, как был недавно в Одессе.

Они пытаются выбить Киев. Это очевидно. Подобные попытки уже были, в том числе во время массированной атаки в ночь на 27 декабря, когда в городе возникли серьезные проблемы с электро- и теплоснабжением отметил специалист

И это, по его словам, уже не первый удар, когда они пытаются отключить Киев.

Как морозы повлияют на ситуацию

В ближайшие дни синоптики обещают морозы до -10.. -13 градусов, а в целом в январе может доходить и до -18. Прокип говорит, что дополнительным фактором риска остаётся похолодание. Снижение температуры приводит к росту потребления электроэнергии, а значит — к увеличению дефицита в системе.

Если морозы будут кратковременными, серьёзных последствий не ожидается. Однако длительное похолодание может привести к более продолжительным и частым отключениям света. Ограничивать будут, возможно, и промышленность.

Продолжительность отключений возрастет. Потому что у нас растет дефицит, а генерации импорта недостаточно, поэтому просто будут больше ограничивать говорит собеседник.

Однако точные прогнозы делать сложно, поскольку ситуация зависит сразу от нескольких факторов — интенсивности обстрелов, темпов восстановительных работ и погодных условий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что энергетики сообщили о большом успехе на Киевщине.