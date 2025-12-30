Киев с городами-спутниками могут встретить Новый год без света. Эксперт объяснил суть проблемы

Ситуацию с электричеством могут усугубить атаки России и морозы

Отсутствие света на левом берегу Киева и в некоторых городах-спутниках обусловлено не дефицитом генерационных мощностей, а повреждением транспортирующих электричество подстанций. Восстановление электроснабжения в этих районах требует времени, поэтому даже приблизительные сроки нельзя назвать.

Что нужно знать:

Большинство электромощностей в Украине построено так, что левый и правый берег имеют свои подстанции

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения на левом берегу столицы и других городах, но точных сроков никто не называет

Защитить подстанции от российских ударов практически невозможно

Об этом эксперт по энергетике Борис Кушнирук рассказал "Телеграфу" в материале "На правом берегу Киева может повториться ситуация, как на левом. Эксперт объяснил, почему россияне "гасят" целые районы".

Почему левый берег Киева до сих пор без света

Кушнирук объясняет, что в советское время система электроснабжения большинства городов была построена так, что левый и правый берег имеют отдельные подстанции. То есть разрушенные мощности на левом берегу не смогут компенсировать благодаря правому, это физически невозможно. Кроме того, надо понимать, что наибольший ущерб от атак получили не генерационные мощности, а транспортирующие — подстанции и т.д.

"Мы столкнулись с проблемой существенно поврежденных, а местами и уничтоженных трансформаторных станций на левобережье", — говорит эксперт.

Когда на левом берегу столицы появится свет и что будет при сильных морозах

По словам Кушнирука, даже теоретически нельзя сказать, когда будет возобновлено электроснабжение. Сейчас энергетики прилагают максимум усилий, чтобы дать людям свет как можно скорее, но им нужно время. Они закупают новое оборудование или привозят старое, потому что некоторые подстанции уже не восстановить.

"Однако вопрос света на Новый год на левом берегу пока еще под большим вопросом. И это касается не только Киева, но и Броваров, Борисполя, Вышгорода — всего, что находится на левобережье", — добавляет эксперт.

Он также подчеркнул, что при сильных морозах графики отключений могут стать еще более жесткими. Но эта ситуация зависит от обстрелов России. Кое-где система может не выдержать, поэтому сценарии с длительными отключениями или блэкаутами есть.

"По свету мы неоднократно предупреждали, что зима будет тяжелой. Проблема сейчас не в мощности производства электроэнергии, а в физической возможности передать ее на конкретные территории. Если подстанций нет или повреждены, то сделать с этим ничего нельзя. Ведрами вы электроэнергию не отнесете", — отмечает эксперт.

Можно ли защитить подстанции от ракетных ударов?

"Все рассказы о том, что подстанции можно надежно защитить — это бред. Учитывая, что они находятся на поверхности, а враг может атаковать не только дронами, но и ракетами, в том числе "Кинжалами", практически такой возможности нет", — говорит Кушнирук.

Он объясняет, что фактически защита подстанции – это не дополнительные сооружения, а работа ПВО. До сих пор никто в мире не прячет трансформаторные подстанции под землю. Это технологически непростая история. Но после войны очевидно возникнет вопрос о том, что все эти подстанции нужно будет прятать под землю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько часов без света могут сидеть украинцы во время сильных морозов.