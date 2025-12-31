У Києві стане помітно краще зі світлом: коли чекати на зміни і як пройде новорічна ніч

Енергетики говорять про помітне полегшення вже у перші дні нового року

У новорічну ніч на українців чекає більш стабільне електропостачання — обмеження будуть мінімальними, а з 1 січня лівобережжя Києва повернеться до нормальних графіків. Проте ризик нових обстрілів та сильні морози можуть знову ускладнити ситуацію в енергосистемі.

Що потрібно знати:

У Києві з 1 січня очікується перехід на нормальні графіки

Ситуація буде стабільною, якщо не станеться нової атаки

Тривале похолодання може призвести до більш тривалих та частих відключень світла

Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" розповів експерт з енергетики в Українському інституті майбутнього Андріан Прокіп. За його словами, у Києві з 1 січня очікується перехід на нормальні графіки. Обмеження збережуться, але будуть мінімальними – за умови відсутності нових масованих атак.

Загалом ситуація по місту на ніч буде такою, що обмеження, мабуть, будуть мінімальними. Є більше шансів, що будуть значно меншими. Звичайно, якщо не станеться якогось прильоту прямо в новорічну ніч зазначив співрозмовник.

Крім того, ми зачепили питання недавньої ситуації у Вишгороді, коли місто було без світла 4 дні. Експерт пояснив, що там менше варіантів перепідключень.

Зрозуміло, якщо Київське кільце — велике й енергетичне кільце, і варіантів, звідки заживлювати там більше, ніж у якомусь маленькому містечку, де, грубо кажучи, лише одна підстанція. Умовно, якщо одна підстанція, одна лінія, і якщо вона знищена, то треба розуміти, що це значно пояснює Прокіп.

Окремо експерт прокоментував ситуацію на Одещині, де наслідки російських атак відчуваються особливо гостро. За його словами, раніше було пошкоджено дві третини підстанцій "Укренерго", а також значну кількість об’єктів обленерго, ДТЕК.

Повне відновлення таких об’єктів може тривати від одного до двох років. Наразі енергосистема працює фактично в аварійному режимі — обладнання ремонтують в екстрених умовах, аби хоч би частково забезпечити населення електрикою.

Багато об’єктів буквально збирають "на коліні". Але саме завдяки цьому вдається утримувати систему у робочому стані пояснив він.

За його словами, якщо йдеться про повне відновлення підстанцій і повернення їх до 2022 року, то рік – це абсолютно адекватна оцінка.

Андріан Прокіп. Фото: facebook.com/aprokip

Чи може Київ повторити сценарій Одеси

Росія продовжує спроби завдавати ударів по енергетичній системі України, і Київ залишається однією з пріоритетних цілей. Тому люди все ще запитують, чи може наступити в столиці такий же блекаут, як був нещодавно в Одесі.

Вони намагаються вибити Київ. Це очевидно. Подібні спроби вже були, у тому числі під час масованої атаки в ніч проти 27 грудня, коли у місті виникли серйозні проблеми з електро- та теплопостачанням. відзначив фахівець

І це, за його словами, вже не перший удар, коли вони намагаються відключити Київ.

Як морози вплинуть на ситуацію

Найближчими днями синоптики обіцяють морози до -10…-13 градусів, а загалом у січні може доходити і до -18. Прокіп каже, що додатковим фактором ризику залишається похолодання. Зниження температури призводить до зростання споживання електроенергії, а отже, до збільшення дефіциту в системі.

Якщо морози будуть короткочасними, то серйозних наслідків не очікується. Однак тривале похолодання може призвести до більш тривалих та частих відключень світла. Обмежуватимуть, можливо, й промисловість.

Тривалість вимкнень зросте. Тому що у нас зростає дефіцит, а генерації імпорту недостатньо, тому просто більше обмежуватимуть каже співрозмовник.

Проте точні прогнози робити складно, оскільки ситуація залежить одразу від кількох факторів — інтенсивності обстрілів, темпів відновлювальних робіт та погодних умов.

