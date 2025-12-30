Как не купить в магазине мясо больной курицы: обратите внимание на 6 признаков

Лучше закупать курятину в крупных торговых сетях и у проверенных поставщиков

Перед Новым годом многие покупают на праздничный стол курятину, но не многие знают как обезопасить себя и не приобрести зараженную курицу. И хотя риск попадания подобной продукции на полки магазинов минимален, но он все же есть.

Что нужно знать:

Обращайте внимание на свежесть, запах и упругость мяса

Проверяйте маркировку, срок годности и надежность продавца

Контроль за продукцией обеспечивает государственная служба

Об этом эксперты рассказали в "Телеграфу" в материале: "Сколько будет стоить курятина перед Новым годом и стоит ли делать запас (инфографика)".

По их словам, потребителям следует знать основные признаки качественного мяса. Так, при покупке курятины в магазине обращайте внимание на следующие детали:

Внешний вид. Следует помнить, что мясо здоровой птицы имеет равномерный розовый цвет без синюшных или серых пятен. Кожа курицы должна быть чистой, без повреждений и кровоизлияний. Желтый оттенок кожи допустим – это зависит от породы и корма.

Следует помнить, что мясо больной птицы просто не может попасть на полки магазинов. При обнаружении птичьего гриппа вся продукция по пораженным хозяйствам уничтожается. В таком случае и все предприятие закрывается на карантин. Этот процесс строго контролирует Украинская Госпродпотребслужба.

