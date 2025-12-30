Як не купити в магазині м'ясо хворої курки: зверніть увагу на 6 ознак

Краще закуповувати курятину у великих торгових мережах та у перевірених постачальників

Перед Новим роком багато хто купує на святковий стіл курятину, але не всі знають як убезпечити себе і не придбати заражену курку. І хоча ризик попадання подібної продукції на полиці магазинів мінімальний, але він все ж таки є.

Що потрібно знати:

Звертайте увагу на свіжість, запах та пружність м’яса

Перевіряйте маркування, термін придатності та надійність постачальника

Контроль за продукцією забезпечує державна служба

За їх словами, споживачам слід знати основні ознаки якісного м’яса. Так, при покупці курятини в магазині звертайте увагу на такі деталі:

Зовнішній вигляд. Слід пам’ятати, що м’ясо здорового птаха має рівномірний рожевий колір без синюшних чи сірих плям. Шкіра курки має бути чистою, без пошкоджень та крововиливів. Жовтий відтінок шкіри допустимо – це залежить від породи та корму.

Слід пам’ятати, що м’ясо здорового птаха має рівномірний рожевий колір без синюшних чи сірих плям. Шкіра курки має бути чистою, без пошкоджень та крововиливів. Жовтий відтінок шкіри допустимо – це залежить від породи та корму. Запах . Свіжа курка має відчутний м’ясний аромат. Якщо раптом від м’яса йде різкий, кислуватий чи неприємний запах, зверніть увагу, це ознака неякісної продукції. Не купуйте м’ясо, яке "пахне" навіть через упаковку.

. Свіжа курка має відчутний м’ясний аромат. Якщо раптом від м’яса йде різкий, кислуватий чи неприємний запах, зверніть увагу, це ознака неякісної продукції. Не купуйте м’ясо, яке "пахне" навіть через упаковку. Консистенція. Це ще один важливий пункт. Перевірте, щоб м’ясо при натисканні залишалося пружним та швидко відновлювало форму. Якщо залишається вм’ятина чи виділяється рідина – це ознака несвіжості. Липка чи слизька поверхня також свідчить про проблеми.

Це ще один важливий пункт. Перевірте, щоб м’ясо при натисканні залишалося пружним та швидко відновлювало форму. Якщо залишається вм’ятина чи виділяється рідина – це ознака несвіжості. Липка чи слизька поверхня також свідчить про проблеми. Маркування . На упаковці обов’язково дивіться дату виготовлення, термін придатності та наявність ветеринарного друку. На упаковці має бути інформація про виробника та умови зберігання.

. На упаковці обов’язково дивіться дату виготовлення, термін придатності та наявність ветеринарного друку. На упаковці має бути інформація про виробника та умови зберігання. Термічна обробка . пам’ятайте, що вірус пташиного грипу повністю знищується за температури 70°C. Ретельно готуйте м’ясо – воно має бути пропечене всередині без рожевих ділянок.

. пам’ятайте, що вірус пташиного грипу повністю знищується за температури 70°C. Ретельно готуйте м’ясо – воно має бути пропечене всередині без рожевих ділянок. Місце покупки. Краще закуповувати курятину у великих торгових мережах та у перевірених постачальників. Уникайте покупки м’яса у непристосованих місцях або з рук – там продукція може не проходити належного контролю за ветеринарією.

Слід пам’ятати, що м’ясо хворого птаха просто не може потрапити на полиці магазинів. При виявленні пташиного грипу вся продукція уражених господарств знищується. У такому разі й усе підприємство закривається на карантин. Цей процес суворо контролює Українська Держпродспоживслужба.

