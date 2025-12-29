Укр

Почему Львов так не страдает без света, как Одесса или Киев? Эксперт назвал главную причину

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 29 декабря 2025, 08:20
Не все зависит от генерационных мощностей, ведь Россия атакует и другие элементы энергосистемы

Большинство западных регионов после массированных атак по энергетике имеют более или менее стабильные и лояльные графики отключений в отличие от центральных или восточных регионов. У многих украинцев возникает вопрос: почему так происходит.

Что нужно знать:

  • Наличие света и графиков зависит не только от работы генерационных мощностей
  • Россия атакует трансформаторные станции и другие энергообъекты
  • Электроснабжение на левый берег Украины сталкивается с большими препятствиями, чем на правом

Об этом рассказал Олег Попенко — эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" в материале "Россия охотится за украинским газом: хватит ли запасов на зиму и где ситуация самая критическая".

По словам эксперта, при запуске атомных блоков и увеличении выдачи электроэнергии в сеть не всегда есть возможность доставить эту энергию в нужную точку. Особенно если речь идет о левом берегу Днепра или Киева, или же про Одессу. Местами не хватает мощностей, которые транспортируют электричество, а не производят.

Если же говорить о западных областях, объясняет Попенко, то на электроснабжение влияет ряд факторов: региональные ограничения передачи электроэнергии в тот или иной регион. Ведь когда разбивают трансформаторные подстанции этот процесс усложняется в разы. Также нельзя забывать, что сейчас Россия бьет и по линиям электропередачи.

Как отключают свет в этих областях

Для понимания разницы между регионами — 29 декабря в Одессе и на левом берегу Киева действуют экстренные отключения, графики не работают. На правом берегу Киева и в Днепре по графику обесточивают абонентов 2-3 раза в день в среднем на 10 часов. Во Львове же свет в этот день не отключают вообще.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько часов без света могут сидеть украинцы во время сильных морозов.

