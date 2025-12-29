Лютые морозы до -20°С и сильные снегопады. Какую погоду принесет в Украину 2026 год

В течение месяца украинцев ожидают значительные температурные перепады

В начале 2026 года в Украине ожидается зимняя погода со снегом и морозами. Местами столбик термометра может опуститься до -13…-18 °С.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в течение января украинцев ждут значительные колебания температур: от сильных морозов до "плюсов".

Согласно свежим данным, первые дни нового года пройдут в условиях зимней погоды, со снегом и морозом. Местами ночью 1-2 января столбики термометров снизятся до -13…-18°С (преимущественно в западных, северных и восточных областях). Однако уже с 3 января под действием активной циклонической деятельности ожидается приход теплого африканского воздуха на европейский континент. Температура воздуха поднимется до 0 °С и более, что приведет к появлению тумана и оттепели.

"Снежный покров начнет очень интенсивно таять, а к концу первой декады, вероятно, совсем сойдет в большинстве областей. Тепло будет сопровождаться выпадением осадков преимущественно в виде дождя, туманов и мокрого снега. Местами может наблюдаться гололед и порывистый ветер", — отмечает Кибальчич.

Ниже на карте для наглядности представлено распределение средней аномалии температуры воздуха в Восточной Европе по численной прогностической модели ECMWF на период с 5 по 12 января 2026 года. Область с наибольшим отклонением от нормы затрагивает южные, центральные и восточные регионы Украины:

Прогноз погоды в Украине на январь

Во второй декаде января ожидается постепенное понижение температуры, которое будет связано с распространением холодного скандинавского воздуха на более южные широты. Однако сильных морозов не предвидится. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы, местами пройдет небольшой/умеренный снег. В целом погода будет более устойчивой, чем в первые недели января.

Третья декада января будет характеризоваться повышенным атмосферным давлением по всей Европе, поэтому количество осадков будет незначительным. Температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним показателям, местами в западных и южных регионах несколько выше нормы. Вероятность опасных и стихийных явлений погоды на территории Украины низкая.

Подытоживая, можно сказать, что январь 2026 года в Украине будет насыщен осадками, местами выше нормы на 20 – 40%, неустойчивым снежным покровом, частыми туманами, гололедом и слякотью на дорогах. Среднемесячная температура воздуха на большей части территории страны окажется выше нормы на 1 – 2,5 °С, в западных и северо-западных областях близка к норме и будет колебаться в пределах -5…+2 °С, в высокогорной части Карпат в районе -7…-9 °С. В первой декаде месяца будут фиксироваться суточные рекорды тепла в ряде областей, а самые холодные дни придутся на 1-2 января.

Заметим, что, по данным портала Ventusky, на 1-2 января прогнозируется сильный мороз по всей территории Украины. Холоднее всего будет на западе и в горных регионах. А вот с 3 января придет потепление, ведь большинство областей ожидают от 0 до -4 градусов.

Погода в Украине 1 января. Фото: скриншот с Ventusky

Погода в Украине 3 января. Фото: скриншот с Ventusky

