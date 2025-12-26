Украину на выходных засыплет снегом? В каких областях 27-28 декабря будет холоднее всего

Ближе к концу месяца стоит ожидать морозов

В Украине под конец месяца начинается "настоящая" зима. На выходных, 27–28 декабря, почти всю страну накроют снегопады, а похолодание придет уже со следующей неделе.

Согласно данным Укргидрометцентра, в субботу, 27 декабря, погода по всей территории Украины ожидается облачной. Небольшой снег выпадет только в восточных регионах. Температура днем будет в диапазоне -1…+1 градус.

Что касается воскресенья, 28 декабря, то всю территорию Украину накроют снегопады. Сильные осадки прогнозируют в Черниговской, Сумской, Полтавской и Луганской областях.

Холоднее всего ночью будет в центрально-восточной части страны (-3…-5 градусов), а днем минусовая температура (до — 2 градуса) ожидается только в Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Как сообщает сайт Ventusky, в столице Украины 27 декабря ожидается небольшой снег, который продолжится и в воскресенье. Высота снежного покрова составит 3 см. На востоке страны осадки будут более обильные.

