Україну на вихідних засипле снігом? У яких областях 27-28 грудня буде найхолодніше
-
-
Ближче до кінця місяця варто очікувати на морози
В Україні під кінець місяця починається "справжня" зима. У вихідні, 27–28 грудня, майже всю країну накриють снігопади, а похолодання прийде вже наступного тижня.
За даними Укргідрометцентру, у суботу, 27 грудня, погода на всій території України очікується хмарною. Невеликий сніг випаде лише у східних регіонах. Температура вдень буде в діапазоні -1…+1 градус.
Щодо неділі, 28 грудня, то всю територію Україну накриють снігопади. Сильні опади прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Луганській областях.
Найхолодніше вночі буде у центрально-східній частині країни (-3…-5 градусів), а вдень мінусова температура (до - 2 градуси) очікується лише у Сумській, Луганській та Донецькій областях.
Як повідомляє сайт Ventusky, у столиці України 27 грудня очікується невеликий сніг, який триватиме й у неділю. Висота снігового покриву становитиме 3 см. На сході країни опади будуть більш рясні.
