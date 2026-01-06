"Операція Путін": чи можуть США викрасти президента РФ, як Мадуро

Захоплення Путіна малоймовірне, проте така можливість існує

Ніколас Мадуро постав перед судом в Нью-Йорку за звинуваченням у "наркотероризмі" та "володіння кулеметами". Операція із його захоплення залишається головною темою західних ЗМІ, та для українців головний інтерес полягає в тому, чи можливо провернути таку хитрість з президентом Росії.

Про те, що має статися, аби Сполучені Штати надіслали спецпризначенців до резиденції Путіна "Телеграфу" розповіли військові експерти та політологи.

Бортников та Білоусов мають стати зрадниками?

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак першою чергою звертає увагу на географічне питання: Венесуела розташована досить близько до США, в той час, як з Росією це набагато важче: для виконання такого завдання американцям знадобиться десь розмістити значну кількість американських літаків, які будуть підтримувати цю операцію.

Експерт Іван Ступак

Бо історія з відправленням 10-20 спецпризначенців в цьому випадку не спрацює. Хоча, вона буде реальною у випадку, якщо складуться певні обставини:

еоретично це можливо, за єдиної умови: якщо найближче оточення Путіна його просто продасть. За американські паспорти, обіцянку не чіпати їх, їхні стати, щось такого плану. Олександр Бортніков – директор ФСБ, разом з Андрієм Білоусом – міністром оборони – на двох вирішать заблокувати Путіна в його резиденції, підігнати туди два БТРи, роззброїти федеральну службу охорони. І дати можливість американцям його забрати – це поки єдиний варіант Іван Ступак

Андрій Білоусов та Олександр Бортніков

Тому, на думку експерта, теоретично такий трюк з Путіним є можливим. Хоча й незрозуміло, яким чином це реалізувати практично та в чому є сенс для Сполучених Штатів.

"Світовий поліцейський" повернувся

Політтехнолог і керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що проведення такої операції було попередження для росіян та, в першу чергу, китайців.

Демонстрація сили, що "світовий поліцейський" повернувся. Звичайно, це не подобається росіянам, бо це знак саме їхнім елітам – прибирайте Путіна, будемо домовлятися з позиції сили Тарас Загородній

Тарас Загородній

Політолог Олексій Якубін натомість вважає, що ключовий нюанс полягає в тому, що Сполучені Штати продемонстрували, що західна півкуля залишається сферою їхніх інтересів, і саме там вони готові діяти максимально жорстко.

"Принаймні у Вашингтоні так це бачать. І ця історія з Мадуро має продемонструвати насамперед іншим латиноамериканським країнам, що Сполучені Штати готові займати публічну і нестриману позицію у своїх діях. Звісно, нам би хотілося, щоб це був сигнал і Кремлю, і іншим регіонам світу, але, по суті, це сигнал передусім Західній півкулі", – говорить експерт.

Оксана Кузан, керівниця аналітичного відділу Українського центру безпеки та співпраці, зазначає, що розвідки, зокрема американська та українська, займаються вербуванням людей у вищому військово-політичному керівництві РФ, без чого проведення масштабних і складних операцій на території ворога було б неможливим. Крім того, за її словами, українські спецслужби мають можливість відстежувати пересування і визначати локації перебування Путіна, зокрема за рахунок розгалуженої агентурної мережі.

Вона нагадує, що два роки тому суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Водночас відсутність політичної волі, а також подальші зустрічі і перемовини, зокрема на Алясці, дозволяють йому уникати цього покарання..

"Основною задачею для США наразі є припинення вогню на будь-яких прийнятних для сторін війни умовах, задля подальшого вливання коштів в російську економіку, поки в Москві не почались незворотні процеси. Такі дії націлені на "відірвання" РФ від Китаю, що станом на зараз виглядає фактично неможливо", – говорить вона.

Чи готова до цього Росія?

Політолог Олексій Якубін зазначає, що історія з Ніколасом Мадуро викликає багато запитань через надзвичайну швидкість і спосіб, у який відбулася зміна влади. Саме ця карколомність, за його словами, наштовхує на припущення про конспірологію.

"Складається враження, що могли існувати певні попередні домовленості з частиною правлячої венесуельської еліти", — каже Якубін.

Олексій Якубін/Facebook-сторінка

Він звертає увагу і на зміну риторики чинного керівництва Венесуели після усунення Мадуро, що збіглося із сигналами з боку Вашингтона про готовність до співпраці.

"Водночас і Трамп, і Білий дім натякають, що вони готові до співпраці, і що нинішнє керівництво Венесуели не проти такого діалогу", — зазначає експерт.

Проводячи паралелі з Росією, політолог наголошує, що вирішальним чинником у подібних сценаріях є не зовнішній тиск, а готовність внутрішніх еліт.

Ключове питання — чи готовий російський правлячий клас до сценарію зміни очільника. Росія є ядерною державою, має іншу територіальну специфіку і зовсім інший рівень досяжності для Сполучених Штатів Америки Олексій Якубін

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що викрадення президента Венесуели Мадуро "пророкували" в одному із серіалів.