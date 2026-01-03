Мадуро не перший? Кого ще з президентів вивозили США та судили

Білий дім у 80-х проводив схожу операцію

Адміністрація США не лише під час воєнної операції у Венесуелі захопила президента країни. Адже Ніколас Мадуро фактично може повторити долю президента Панами Мануеля Нор'єга.

"Телеграф" розповість, що сталось з панамським лідером наприкінці 80-х. Зауважимо, що він був президентом країни з 1983 по 1989 рік, аж поки США не вторглись у Панаму.

На початку політичної кар'єри Нор'єг був союзником США в Латинській Америці, однак до кінця 80-х вийшов з-під контролю. За його правління країна перетворилась на переправний пункт для колумбійських наркотиків, що неабияк не подобалось чинному президенту Штатів Джоржу Бушу-молодшому.

Мануель Нор'єг. Фото: Вікіпедія

Саме тому у грудні 1989 року США розгорнули військову операцію у Панамі. Головна її мета була — змістити Нор'єга з посади президента. Хоча тоді Білому дому не вдалось його захопити, адже президент сховався на території Ватикану. Але вже за 10 днів здався американцям.

У 1992 році його засуди до 40 років тюрми за заохочення тероризму і торгівлю наркотиками. Однак за співпрацю з ЦРУ строк ув'язнення зменшили до 30 років. Ув'язнення відбував у в'язниці штату Флорида. Він провів в американській в'язниці 17 років за звинуваченнями в наркотрафіку. Помер колишній президент у Панамі у 2017 році.

Нагадаємо, що 3 січня США провели у Венесуелі операцію, в ході якої захопили президента країни Мадуро та його дружину. Яка саме доля може їх чекати ще не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп почав операцію в Венесуелі та які претензії має до країни.