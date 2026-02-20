Трамп здивував кольором краватки на Раді миру. Що насправді він означає

Президент США опинився у центрі уваги завдяки незвичайному аксесуару

Під час своєї участі в першому засіданні Ради миру президент США Дональд Трамп з’явився в металевій фіолетовій краватці, що кардинально відрізняється від його звичних червоних і синіх варіантів. Цей модний жест миттєво породив хвилю теорій про приховані політичні сигнали.

Що потрібно знати:

Дональд Трамп з’явився на публіці у фіолетовій краватці

У мережі згадали стару теорію про дві сторони особистості політика

Це не перший випадок, коли Трамп обирає фіолетовий колір для публічних заходів

У четвер, 19 лютого, глава держави прибув до Інституту миру США в ефектній краватці з металічним блиском. Хоча президента нерідко можна побачити у класичному діловому костюмі з яскравою червоною чи синьою краваткою, саме фіолетовий колір став приводом для бурхливих обговорень в інтернеті.

Фото: Getty Images

Користувачі соцмережі X, передає видання IrishStar, не забарилися з реакцією — ніби Трамп з’явився на публіці як "член королівської родини", оскільки фіолетовий колір з давніх-давен асоціюється з владою, багатством і могутністю. Інші нагадали про так звану "теорію двох Трампів", вперше озвучену у 2016 році колишнім кандидатом у президенти Беном Карсоном. За його словами, Трамп демонструє дві різні особистості: публічного, різкого шоумена та приватного, більш вдумливого та прагматичного політика.

Фото: Getty Images

Деякі користувачі припустили, що фіолетова краватка може символізувати об’єднання двох провідних партій США — демократів (синій колір) та республіканців (червоний колір).

Фіолетова краватка Трампа сигналізує про те, що він не республіканець і не демократ написав один із коментаторів

Інші пішли далі, зв’язавши аксесуар із концепцією "Фіолетової революції" — руху, який виступає за подолання двопартійного розколу та створення більш гармонійної політичної системи. Проте критики подібної ідеї стверджують, що за риторикою єдності можуть стояти великі корпорації та мільярдери, зацікавлені в консолідації громадської думки.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Трамп обирає фіолетову краватку. Раніше його бачили в аналогічному аксесуарі на Національному молитовному сніданку в готелі Washington Hilton.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на засіданні Ради миру президент США сконфузився. У мережі з’явилися кадри Трампа, що засинає.