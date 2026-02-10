На Закарпатті немає відключень світла? Скільки в регіоні годин без електрики на добу

Вся Україна живе в умовах обмежень електропостачання

Побутує думка, що на Закарпатті немає регулярних відключень світла. Проте це не так, зараз там, як і по всій Україні, діють жорсткі графіки обмежень електропостачання.

Графіки на кожен день публікує "Закарпаттяобленерго". На вівторок, 10 лютого, заплановані відключення світла до 18 годин на добу.

Графік відключень світла на Закарпатті 10 лютого

Відключення світла Закарпаття — де перевірити графіки

Для перевірки своєї черги та актуальної інформації про відключення можна використовувати:

Чат-бот в Telegram

Чат-бот у Viber

Сайт

Нагадаємо, застосування графіків – вимушена міра після масових російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів енергосистема отримала значні пошкодження, тому "Укренерго" змушене вводити обмеження.

Раніше експерт з енергетики Ігор Тинний розповів "Телеграфу" про ситуацію з електропостачанням в Україні зараз. Він також дав прогноз, чи покращиться ситуація зі світлом влітку. На його думку, ситуація з дефіцитом електричної енергії в Україні збережеться ще кілька років. Тинний вважає, що робити прогнози у ситуації постійних нових ударів по енергетиці — справа марна.