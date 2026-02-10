На Закарпатті немає відключень світла? Скільки в регіоні годин без електрики на добу
-
-
Вся Україна живе в умовах обмежень електропостачання
Побутує думка, що на Закарпатті немає регулярних відключень світла. Проте це не так, зараз там, як і по всій Україні, діють жорсткі графіки обмежень електропостачання.
Графіки на кожен день публікує "Закарпаттяобленерго". На вівторок, 10 лютого, заплановані відключення світла до 18 годин на добу.
Відключення світла Закарпаття — де перевірити графіки
Для перевірки своєї черги та актуальної інформації про відключення можна використовувати:
Нагадаємо, застосування графіків – вимушена міра після масових російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів енергосистема отримала значні пошкодження, тому "Укренерго" змушене вводити обмеження.
Раніше експерт з енергетики Ігор Тинний розповів "Телеграфу" про ситуацію з електропостачанням в Україні зараз. Він також дав прогноз, чи покращиться ситуація зі світлом влітку. На його думку, ситуація з дефіцитом електричної енергії в Україні збережеться ще кілька років. Тинний вважає, що робити прогнози у ситуації постійних нових ударів по енергетиці — справа марна.