Як посмажити мойву без запаху, гару та бризок: два прості способи

Ці поради вам знадобляться

Багато хто оминає мойву в магазині лише з однієї причини — після її смаження запах надовго оселяється в квартирі. Хоч сама рибка ніжна, соковита й доступна за ціною, страх перед "рибним ароматом" часто перемагає. Насправді існують прості кулінарні прийоми, які дозволяють посмажити мойву без гару, бризок і навіть без потреби відкривати всі вікна. До того ж можна обрати варіант як із максимально чистим приготуванням, так і з апетитною хрумкою скоринкою. Про це розповідає "Телеграф".

Як посмажити мойву без запаху і бризок

Цей спосіб підійде тим, хто хоче мінімум клопоту та чисту кухню. Рибу потрібно заздалегідь розморозити, промити та видалити нутрощі. Для паніровки змішують борошно, сіль, паприку та чорний перець. Мойву ретельно обвалюють у суміші та викладають на аркуш пергаменту, змащений тонким шаром олії. Зверху накривають другим листом, підвертають краї, формуючи щільний "конверт".

Отриманий пакунок кладуть на суху сковороду й обсмажують з обох боків по 5 хвилин. Риба пропарюється у власному соку, не підгорає і не поширює запах по всій кухні. Єдиний нюанс — скоринка виходить м’якою, без характерного хрускоту.

Як отримати хрумку мойву без рибного запаху

Для тих, хто цінує саме золотисту скоринку, підійде класичне смаження, але з попередньою підготовкою.

Спочатку запах нейтралізують одним із простих способів:

замочують рибу у воді з невеликою кількістю оцту на 15 хвилин;

витримують у огірковому розсолі;

або маринують у слабосолоному соєвому соусі (2 ст. л. на 1 кг риби).

Після цього мойву добре обсушують, обвалюють у борошні, потім у збитому яйці, а далі — в кукурудзяному борошні. Смажать на добре розігрітій соняшниковій олії по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. У результаті виходить ароматна, хрумка риба без різкого запаху та без "аромату" на всю квартиру.