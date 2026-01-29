Ми переоціюємо можливості Росії до мобілізації, – Луценко

Кількість контрактників у ЗС РФ помітно зменшилася

Росія не має безлімітного людського ресурсу, а її здатність підтримувати нинішні темпи війни обмежена як демографічно, так і фінансово. За певних умов Україна може скористатися цими слабкими місцями ворога.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко. Він важає, треба зробити ключовим чинником війни вигідне для себе співвідношення втрат.

Що треба знати:

Росія має серйозні обмеження у мобілізації людського ресурсу

Кількість російських найманців зменшується через нестабільність виплат

Виграшною стратегією для України є досягнення максимального співвідношення втрат ворога до власних сил

"В чомусь ми навіть переоцінюємо можливості Росії до мобілізації. А там не все так райдужно. Закидувати трупами вони морально готові і з задоволенням можуть жертвувати 50, 100 тисяч на місяць, щоб і далі продовжувати свій повзучий наступ. Але чи є у них такий людський ресурс? Я дуже сумніваюся", – сказав він.

Екснардеп зазначив, що є достатньо ознак зменшення найманців-добровольців через скасування величезних виплат. Через це російська влада вимушена повернути цей необхідний стимул.

"Є метушіння російської влади, яка то скасовує колосальні виплати, так звані, "підйомні", а зараз знову повертає. Чому? Тому що стало менше людей. Вони думали, що зекономлять і будуть менше платити. Прийшло менше людей. А треба більше", – пояснив Луценко.

Він додав, що Росія має "дуже серйозні бюджетні і антропологічні обмеження". Тому ми не мусимо вважати, що у ворога – безлімітна людська сила.

Ігор Луценко

"Але щоб росіяни почали виходити в "мінус", нам ще треба постаратися. У всій цій математичній моделі мусить бути центральним параметром співвідношення втрат", – зазначив екснардеп.

На його думку, за певних умов розмін безцінних українських території на відповдне співвідношення втрат може бути виграшною стратегією.

"Якщо ж ми вбили 50 тисяч росіян, але втратили, наприклад, п'ять тисяч українців – я вважаю це ненормальним. І як тільки ми всю ідеологію розвернемо в сторону мінімізації втрат, от тоді у нас і війна буде зовсім інша", – сказав вийськовий.

Він пояснив, що не хоче втрачати жодної людини, але певні цифри, гіпотетично, можуть бути для прийнятними України.

"Розміняли ми одного на 50 росіян, два села втратили – нормально. Ми потім це все повернемо, коли Росія надірветься. Тому що є ознаки того, що вона до цього все ж таки прямує", – резюмував Луценко.

Колишній народний депутат також вважає, що переговори щодо миру будуть актуальні тоді, коли зміниться ситуація на фронті.