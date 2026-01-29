Ми переоціюємо можливості Росії до мобілізації, – Луценко
Кількість контрактників у ЗС РФ помітно зменшилася
Росія не має безлімітного людського ресурсу, а її здатність підтримувати нинішні темпи війни обмежена як демографічно, так і фінансово. За певних умов Україна може скористатися цими слабкими місцями ворога.
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній нардеп, а нині військовий Ігор Луценко. Він важає, треба зробити ключовим чинником війни вигідне для себе співвідношення втрат.
Що треба знати:
- Росія має серйозні обмеження у мобілізації людського ресурсу
- Кількість російських найманців зменшується через нестабільність виплат
- Виграшною стратегією для України є досягнення максимального співвідношення втрат ворога до власних сил
"В чомусь ми навіть переоцінюємо можливості Росії до мобілізації. А там не все так райдужно. Закидувати трупами вони морально готові і з задоволенням можуть жертвувати 50, 100 тисяч на місяць, щоб і далі продовжувати свій повзучий наступ. Але чи є у них такий людський ресурс? Я дуже сумніваюся", – сказав він.
Екснардеп зазначив, що є достатньо ознак зменшення найманців-добровольців через скасування величезних виплат. Через це російська влада вимушена повернути цей необхідний стимул.
"Є метушіння російської влади, яка то скасовує колосальні виплати, так звані, "підйомні", а зараз знову повертає. Чому? Тому що стало менше людей. Вони думали, що зекономлять і будуть менше платити. Прийшло менше людей. А треба більше", – пояснив Луценко.
Він додав, що Росія має "дуже серйозні бюджетні і антропологічні обмеження". Тому ми не мусимо вважати, що у ворога – безлімітна людська сила.
"Але щоб росіяни почали виходити в "мінус", нам ще треба постаратися. У всій цій математичній моделі мусить бути центральним параметром співвідношення втрат", – зазначив екснардеп.
На його думку, за певних умов розмін безцінних українських території на відповдне співвідношення втрат може бути виграшною стратегією.
"Якщо ж ми вбили 50 тисяч росіян, але втратили, наприклад, п'ять тисяч українців – я вважаю це ненормальним. І як тільки ми всю ідеологію розвернемо в сторону мінімізації втрат, от тоді у нас і війна буде зовсім інша", – сказав вийськовий.
Він пояснив, що не хоче втрачати жодної людини, але певні цифри, гіпотетично, можуть бути для прийнятними України.
"Розміняли ми одного на 50 росіян, два села втратили – нормально. Ми потім це все повернемо, коли Росія надірветься. Тому що є ознаки того, що вона до цього все ж таки прямує", – резюмував Луценко.
Колишній народний депутат також вважає, що переговори щодо миру будуть актуальні тоді, коли зміниться ситуація на фронті.