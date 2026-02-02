Кілька областей України сколихнув землетрус: де був епіцентр та що відомо (карта)

Епіцентр землетрусу — неподалік Керчі

В Азовському морі стався землетрус об 11:47. Поштовхи відчували в Криму, Запоріжжі, Дніпрі та на Донеччині — у лівобережній частині України.

Що потрібно знати:

Магнітуда за різними оцінками від 4,8 до 5,1

Мешканці повідомляли про хитання люстр, дзвін посуду та тремтіння стін

Можливі слабкі афтершоки, але зазвичай вони не становлять загрози

Кримський регіон є сейсмоактивною зоною

За даними моніторингових сайтів, епіцентр знаходиться в 78 км на західний північний захід від Керчі та в 35 км на північний захід від Щьолкіно. Глибина епіцентру — до 10 км. Магнітуда оцінюється від 4,8 до 5,1.

Землетрус 2 лютого

Відчували землетрус не тільки на материковій частині Лівобережної України, а й за понад 300 км в Росії.

Місце, де стався землетрус 2 лютого/ Фото: m.emsc.eu

Де відчули поштовхи/ Фото: m.emsc.eu

Ті, хто відчули землетрус, повідомили про тремтіння стін, хитання люстр, дзвін посуду. Такі наслідки характерні для областей, що межують з Азовським морем. Потенційно поштовхи такої магнітуди можуть викликати осипання штукатурки чи тріщини в стінах дуже старих чи аварійних будівель. Потенційно, землетрус може мати афтершоки, але зазвичай вони набагато слабші.

Зазвичай, землетруси в Україні стаються на заході країни, поблизу лінії Вранча. Однак Кримський регіон — також сейсмоактивний.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сто років тому в Криму був руйнівний землетрус. Сейсмологи вважають, що незабаром він може повторитися і знести Кримський міст.