Крига у під’їзді, два тижні без води та опалення. Як живе будинок-"ромашка" на Оболоні в Києві (репортаж)

Люди вимушені носити додому воду відрами

У Києві будинок типу "ромашка" в Оболонському районі фактично на межі гуманітарної катастрофи. Адже з 9 січня у багатоповерхівці перекрито каналізацю та водопровід, а опалення дали пару днів назад. Фактично кияни були без стабільної електроенергії, водо- та теплопостачання майже два тижні.

Про це кореспонтенту "Телеграфа" Яну Доброносову розповіли місцеві жителі. За їх словами, ситуація в будинку кричина, чимало людей виїхало.

Як розповіла одна жителька будинку, перші проблеми почались ще 9 січня. Тоді почали за сильних морозів лопатись труби в одній половині будинку, а згодом в іншій. Після цього повністю зникло опалення, а стояки каналізації та води перекрили.

"А все тому що комунальники не змогли спустити воду вчасно. Чому не змогли? Бо заіржавіли крани, їх не міняли 40 років. Нам обіцяли, що все буде добре, нічого не лопне, а тепер носимо воду відрами", — каже місцева жителька.

На фото та відео видно, що мешканці дійсно живуть у важких умовах. За їх словами, постійно треба носити воду, а сходи в будинку гвинтові, без автономного освітлення. Каналізація у будинку-"ромашка" замерзла, але станом на 23 січня вже дали опалення.

Мешканка будинку-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як живе будинок-"ромашка" на Оболоні без води. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ба більше, ситуацію сильно погіршує величезна шахта з першого до 18 поверху. Жителі не знаю для чого її побудували, адже ліфту там немає, але протяг гуля чималий. Дехто додає, що будинок "ромашка" експериментальний, тому деякі архітектурні рішення викликають питання.

Замерзлі сходи. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Мешканці будинку-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За словами ремонтників, які наразі працюють у будинку, усі труби фактично замерзли, десь вже лопнули, десь — ні. Але їх заміняють, аби відновити водопостачання та роботу каналізації.

Ремонтні роботи у будинку-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ремонтні роботи у будинку-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Замерзлі труби у будинку-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Для довідки

Будинки-"ромашки" — це експериментальні житлові будинки каркасно-панельної конструкції. Вони мають форму циліндричної вежі з напівкруглими балконами. Нижня частина оточена колонами-опорами. Квартири розміщені на 15 поверхах. Два нижні поверхи займають технічні приміщення.

Будинок-"ромашка" на Оболоні. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що стоїть за закликами мера столиці Віталія Кличка виїжджати з Києва.