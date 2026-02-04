Сибіга, Качка і не тільки: скільки українські чиновники витратили грошей із бюджету у Давосі

Чиновники провели у Швейцарії кілька днів

Всесвітній економічний форум (ВЕФ), де в січні 2026 року відбувалася низка дипломатичних переговорів, окрім Володимира Зеленського відвідала й делегація з українських чиновників. Відрядження, яке оплачувалося з бюджету України, погоджував Кабмін.

"Телеграф" дізнався, скільки бюджетних грошей було витрачено на поїздку. Так, згідно з офіційними відповідями Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ та Мінекономіки, до Давосу поїхали, зокрема:

віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (18-22 січня);

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (19-22 січня);

міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев (18-22 січня);

директор Департаменту економічної дипломатії та відновлення Кіра Спірідонова;

заступник директора департаменту – начальник відділу інформаційної політики та ЗМІ Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Георгій Тихий;

керівник Відділу патронатної служби Дмитро Тужанський та інші.

Скільки коштували відрядження

У Кабміні підтвердили, що відрядження Тараса Качки було оформлено офіційно та фінансувалося за рахунок коштів державного бюджету на 2026 рік. Йому компенсували добові витрати та проживання у межах норм, визначених постановою Кабінету Міністрів №98. Точної суми в Секретаріаті "Телеграфу" не повідомили, проте, згідно з вищевказаною постановою, вона має бути такою — добові 70 доларів США на день + гранична сума компенсації за проживання — до 208 доларів США на добу. При цьому після повернення чиновнику ще можуть відшкодувати вартість авіаквитка в економ-класі.

Відповідь Кабміну Телеграфу

Сума видатків на одного чиновника

Приблизний розрахунок — 1112 доларів (4 дні добові + компенсація за проживання) + ~ 140 доларів авіаквиток (згідно з даними з продажу квитків, зараз вартість перельоту Варшава-Цюрих коливається в районі 6 тисяч гривень в економ класі залежно від авіакомпанії) = ~ 54 000 гривень (за курсом НБУ).

Вартість авіаквитків до Швейцарії

Щодо Соболева у відповіді Секретаріату Кабміну не йдеться. Також невідомо, скільки коштувало проживання у Давосі та чи були інші джерела фінансування, окрім бюджету. Як пояснюють: "Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації на запити щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення іншим способом".

Проте, якщо дотримуватись попередніх розрахунків, то приблизна сума має становити близько 54 000 гривень (за курсом НБУ).

Витрати на поїздку Кіри Спірідонової , згідно з даними МЗС, склали 75 456,79 гривень.

, згідно з даними МЗС, Георгій Тихий витратив 46 473,00 гривень.

витратив Дмитро Тужанський – 66 931,82 гривень.

– Андрій Сибіга — 108 961,54 грн.

Відповідь МЗС України

Усього: ~405 тисяч гривень.

Зауважимо, що окрім цих посадових осіб у Давосі працювали також секретар РНБО Рустем Умеров, голова Офісу президента Кирило Буданов та нардеп Давид Арахамія та інші. Інформації про їх відрядження поки немає у розпорядженні "Телеграфу".

Чим займалися Сибіга, Соболев та Качка у Давосі

За повідомленням Сибіги, у Давосі українська делегація зосередилася насамперед на питанні підтримки української енергетики. Інші питання – дипломатія для завершення війни та зміцнення обороноздатності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію, під час якої запросив до Києва російського президента Володимира Путіна. Зібрали головні заяви Зеленського.