Без дорогих засобів та хімчистки: як швидко вивести плями з дивана чи килима

Для кожної плями знадобиться свій метод виведення та очищення

Випадково розлиті кави чи вино на тканинне покриття дивана чи килим на підлозі можуть зіпсувати настрій. Відразу ж хочеться якнайшвидше його прибрати, щоб пляма не псувала вигляд у будинку. Однак не поспішайте бігти за дорогим хімічним засобом, адже очистити килим чи диван можна тим, що вже є у вас вдома.

"Телеграф" розповідає, як вивести плями від вина, кави, жирні сліди або бруд, залишений домашніми тваринами, без використання дорогих покупних засобів.

Як виявилося, для кожного виду забруднень є свої засоби боротьби з ними, пише Express. Просто потрібно знати де, як і що застосовувати.

Лайфхаки з очищення дивана чи килима від плям

Так, наприклад, у випадку з пролитою кавою або газованки швидкість має вирішальне значення. Найголовніше — це швидко промокнути пляму паперовим рушником, серветкою або чистою ганчіркою, щоб уникнути подальшого поширення рідини та проникнення її вглиб тканинних волокон.

Жирні чи масляні плями від косметики чи лосьйонів зазвичай вважаються найстійкішими, оскільки вони проникають глибше у волокна тканини. Боротися з ними можна за допомогою звичайної дитячої присипки. Нанесіть її на пляму і залиште на 15-20 хвилин, а потім ретельно втягніть пилососом.

Якщо на килим чи диван пролито вино, теж треба діяти швидко. Промокніть рідину сухими серветками та використовуйте теплу воду із засобом для миття посуду, щоб відмити пляму. Також у цьому випадку ефективним буде використання соди — вона допоможе видалити темніші плями.

Якщо після прогулянки з собакою тварина з брудними лапами заскочила на диван, дочекайтеся поки плями висохнуть, тоді їх буде простіше вивести. У таких випадках допоможе мильна вода, якою потрібно протерти забруднені ділянки. Після висихання диван знову буде чистим.

