Майже як Хмельницька АЕС: Ігнатьєв пояснив, як українці можуть заробляти на енергії із EcoFlow

Населення такий підхід приніс би додатковий дохід і прискорив окупність цих систем.

В Україні пропонують використовувати домашні акумулятори для зберігання зайвої електроенергії та продавати її за стимулюючим тарифом. Це тимчасове рішення допоможе частково замінити непрацюючі ТЕС та ТЕЦ, знизити навантаження на енергосистему у "критичний період" та принести додатковий дохід власникам батарей.

Що потрібно знати:

У населення зараз встановлено близько 1,8 ГВт год. накопичувачів енергії — майже як потужність Хмельницької АЕС

У години надлишку енергії електроенергію можна заряджати в батареї, а в години дефіциту — продавати назад

Схема дозволить частково компенсувати непрацюючі теплоелектростанції та допомагає стабілізувати енергосистему

Про це в коментарі "Телеграфу" експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснив свої слова про те, що в Україні слід запровадити державне регулювання вартості електроенергії з енергетичних носіїв. Відповідну заяву раніше він робив в ефірі "Київ24".

За словами співрозмовника, у населення зараз встановлено близько 1,8 ГВт год. накопичувачів енергії — майже як потужність Хмельницької АЕС. Загалом її потужність становить 2.0 ГВт год, але через проблеми з турбіною вона не працює на повну.

При цьому існують профіцитні години, коли Україна експортує електрику до ЄС, переважно вночі, щоб не обмежувати роботу АЕС. У той же час, у сонячні дні частину сонячних станцій доводиться зупиняти.

У ці години можна заряджати цей 1,8 ГВт, та за стимулюючим тарифом продавати в дефіцитні години у мережу пояснив експерт.

Ігнатьєв зазначив, що це тимчасове рішення, яке може замінити виведені з ладу ТЕС та ТЕЦ, а населенню принесе додатковий дохід та прискорить окупність таких систем.

При цьому основна складність — керування такими швидкими потоками електроенергії. Проте фахівці в ІТ запевнили Ігнатьєва, що реалізація можлива за допомогою національного програмного забезпечення.

Передісторія

В ефірі телеканалу "Київ24" Станіслав Ігнатьєв говорив, що уряд має запровадити цінову політику на електроенергію з енергетичних носіїв. Згідно з його прогнозами, стан української енергосистеми має покращитися вже за тиждень.

Простіше кажучи, експерт вважає, що в Україні потрібно встановити максимальну ціну на електроенергію, яку люди заряджають у свої домашні акумулятори (енергетичні накопичувачі, наприклад, EcoFlow або Bluetti).

Він пояснює це тим, що є ризик зловживання цими приладами, наприклад, люди можуть масово накопичувати дешеву енергію, що створює зайве навантаження на енергосистему. Введення граничної ціни допоможе збалансувати споживання та навантаження на мережу під час критичного періоду для енергетики.

"Нехай не ображаються мої колеги з EcoFlow та Bluetti, але ми повинні мати граничну ціну на 1 кВт*год. електричної енергії, які накопичуватимуться в цих накопичувачах електричної енергії", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ТЕЦ виробляє електроенергію. Вони мають досить унікальний принцип роботи, який допомагає отримувати тепло, і можна опалювати вдома.