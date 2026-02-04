Не один скандал за плечима: що відомо про нардепа Гунька, якого викрили на оборудках з землею НААН

Народний депутат України Анатолій Гунько, вже засуджений до семи років в’язниці за хабарництво, отримав нову підозру. Його викрили на оборудках із землею Національної академії аграрних наук (НААН) на 30 мільйонів гривень.

Окірм нардепа в схемі також брав участь депутат Київської обласної ради. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

В чому НАБУ підозрює Гунька

"НАБУ та САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшника та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Організатори — народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія 85 тисяч доларів хабаря, та депутат Київської обласної ради", — йдеться в повідомленні.

НАБУ оголосило підозру чинному нардепу

За даними слідства, у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Мова йде про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

"У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах. У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн", — наголосили в пресслужбі.

Вручення підозри НАБУ

Варто зазначити, що ім’я підозрюваного не розголошується але, за інформацією "Української правди", мова йде про Анатолія Гунька. Наразі він входить до депутатської групи "Відродження України."

Анатолій Гунько

Хто такий Анатолій Гунько

Анатолій Гунько народився 12 березня 1976 року в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області. Має два дипломи про вищу юридичну та економічну освіту.

З 2003 року Гунько має відкритий ФОП з основним видом діяльності — консультування з питань комерційної діяльності та управління. До початку політичної кар'єри займався адвокатською діяльністю. Директор ТОВ "Гільдія права". Також очолював ГО "Правозахист плюс" і був головою наглядової ради Благодійного фонду "Гільдія добра". Окрім того, Гунько є бенефіціаром ТОВ "Компанія Інтер-Профі", яка займається будівництвом, і керівником компанії "Будтехспілка".

Анатолій Гунько

Сім'я

Дружина Гунько Наталія Іванівна 1979 р.н. – двічі була депутаткою Київської обласної ради: у 2015 — від партії Ляшка, у 2020 — від "Слуги народу". У 2021-2023 роках була головою Київської обласної ради. В Анатолія та Наталії двоє дітей — донька Катерина та син Костянтин.

Анатолій Гунько з дружиною Наталею

Політична кар'єра

У 2015 році Анатолій Гунько балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край" як безпартійний по 34 виборчому округу. В підсумку, набравши лише 3,2% голосів виборців, депутатом обласної ради він не став.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Батьківщина" по 209-му округу (місто Ніжин і деякі райони Чернігівської області). Тоді він посів третє місце, набравши 25% (17 345 голосів).

Під час передвиборної агітації кандидат Гунько організовував концерти українських артистів в містах і селах Чернігівщини. Зокрема концерт Олі Полякової у Ніжині, концерти гурту Фрістайл у місті Носівка та Павла Дворського в смт Срібне, а також кілька виступів Павла Зіброва, який одержав із виборчого фонду Гунька 30 тисяч гривень. Крім того, спостерігачі фіксували підкуп виборців з боку Гунька.

Анатолій Гунько та Юлія Тимошенко

У листопаді 2020 року Гунько переміг на довиборах у 208 окрузі, які проводились через смерть попереднього нардепа від цього округу Валерія Давиденка, і отримав мандат народного депутата ІХ скликання. Гунько балотувався від партії "Слуга народу" як безпартійний. Він набрав 34,1% голосів і обійшов свого головного опонента лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який набрав 31,78%.

Скандали

У грудні 2020 року Печерський районний суд міста Києва присудив Гуньку два мільйони гривень моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів. Справа стосувалася його кримінального переслідування за підозрою в привласненні землі ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. Як відомо, у 2018-му році прокурор і начальник прокуратури Київської області звинуватили Гунька у привласненні понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах. У ЗМІ з’явились публікації, в яких Гунька називали лідером організованого злочинного угрупування.

Проте навесні 2019 року Генпрокуратура закрила справу проти Гунька через нестачу доказів. Після цього Гунько ініціював процес стягнення моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. Він оцінив моральну шкоду у 10 млн грн.

У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол щодо Анатолія Гунька за те, що помічник подарував йому годинник Breguet за понад 10 тисяч доларів США.

У 2023 році Печерський районний суд міста Києва визнав винним народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька. Згідно з постановою суду, Гунько порушив закон, написавши депутатське звернення до начальника ГУ НП в Чернігівській області Нідзельського В.О. Суд встановив, що Гунько надавав вказівки органу досудового розслідування в його депутатському зверненні.

У серпні 2023 року НАБУ та СБУ викрили Гунька та двох його спільників на отриманні хабаря за виділення землі, коли вони отримували перший транш – 85 тисяч доларів. Загалом хабар мав становити 221 тисячу доларів. За даними слідства, за гроші Гунько обіцяв бізнесмену допомогти отримати в оренду державні землі, що належать Національній академії аграрних наук. Нардепу повідомили про підозру за статтею про одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Після скандалу Гунька виключили з парламентської фракції "Слуга народу". У грудні 2023 року Гунько увійшов до депутатської групи "Відновлення України", яка була створена після розпуску проросійської фракції "ОПЗЖ". Тим самим він врятував групу від розпуску, оскільки в ній знову стало 17 депутатів — мінімальна кількість для існування депутатської групи в IX скликанні Ради.

У 2025 році Вищий антикорупційний суд визнав Гунька винним у вимаганні та отриманні хабаря в розмірі 85 тисяч доларів та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в державних органах.

Після цього, Анатолій Гунько розповідав, що у 2023 році перебував 2,5 місяці у платній камері Київського СІЗО. За неї за місяць він платив приблизно 12 тисяч гривень. За час перебування в СІЗО він двічі був у лікарні.

"Та група інвалідності, яка в мене є, потребує часткового догляду. В чому він полягає? Він не полягає в тому, щоб за мною ходили. Коли НАБУ і САП писали листи, СІЗО відповідало, що камера платна, обладнана засобами приготування їжі. Я кажу в суді: "Дивіться, я сьогодні харчуюсь ковбасою і "Мівіною".

Також він зазначив, що в СІЗО не можна було передавати приготовану їжу. А те, що дозволялося, він не все міг їсти.

"Мені потрібно, щоб в мене постійно були антисептики, тому що мої ліки пригнічують мій імунітет. Я ліками спеціально пригнічую імунітет, щоб мій трансплантат не відторгся", — поскаржився Гунько.

