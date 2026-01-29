На Київ насуваються сильні морози. Які дні у лютому будуть найхолоднішими

Опадів найближчими днями не прогнозують

Початок лютого принесе в Україну хвилю похолодання. Сильні морози очікуються не лише у Дніпрі, а й у Києві, де нічна температура опуститься до -22…-24 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 1 лютого, у Києві очікується ясна, але морозна погода. Вночі стовпчики термометра покажуть -20…-22 градуси, а вдень буде -16…-14 градусів.

Погода в Києві на 1 лютого

У понеділок, 2 лютого, суттєвих змін у погоді не буде. Денна температура становитиме -17…-15 градусів, а вночі опуститься до -22…-24 градусів.

Погода в Києві на 2 лютого

Такий самий прогноз очікується і у вівторок, 3 лютого. У Києві буде ясна погода, без опадів.

Погода в Києві на 3 лютого

Як передає сайт Ventusky, найхолодніші дні у Києві очікуються з 1 по 4 лютого, а у четвер, 5 лютого, нічні морози ослабнуть до -14 градусів, а вдень очікується -9 градусів. З п’ятниці, 6 лютого, температура повітря почне підвищуватись і у Київ знову прийде потепління.

Коли до Києва повернуться морози, прогноз на лютий 2026

Подібним прогнозом поділився сайт Weather. За даними, найморознішими для киян виявляться 1 і 2 лютого, а з 5 лютого морози ослабнуть і кілька днів йтиме сніг з перервами.

Погода у Києві на початок лютого 2026

