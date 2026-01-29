Туман і дощ зміняться різким похолоданням в Одесі: коли чекати до 18 морозу

Зима в Одесі ще "покаже зуби"

Одеса зустрічає кінець місяця незвичною для зими погодою. Замість морозу та снігу в місті тримається плюсова температура.

Проте туман та ожеледь на дорогах створюють небезпечні умови для водіїв та пішоходів. Про це попереджають метеорологи.

29 січня в Одесі очікується хмарна погода без істотних опадів, місцями можливий туман. За інформацією Укргідрометцентру, вітер буде південний 9–14 м/с, температура вночі становитиме +2…+4°С, удень +4…+6°С.

Прогноз погоди на 29 січня вздовж узбережжя Одещини

В області ситуація складніша: вдень місцями прогнозують невеликий дощ, уночі та зранку — ожеледь і ожеледицю, особливо на півночі регіону. На автошляхах можливий туман із видимістю 100–500 метрів.

Оголошено перший рівень небезпечності

30 січня синоптики прогнозують помірні опади, подекуди значні. Очікується дощ із переходом у мокрий сніг, уночі та вранці можливий туман, налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі та вдень триматиметься в межах 0…+5°С.

31 січня погода зміниться: вночі йтиме помірний сніг, удень — невеликий. Температура знизиться до 5–10 градусів морозу вночі та 3–8 градусів морозу вдень.

1–2 лютого збережеться невеликий сніг. Вночі 1 лютого прогнозують 10–15° морозу, 2 лютого — 13–18° нижче нуля, вдень 4–9° морозу.

