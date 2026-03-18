Онука блогера діда Толі звинуватили у цинізмі: що він відповів (фото)

Олександр Гусин прокоментував скандал із казино

Після хвилі хейту в соцмережах онук відомого блогера діда Толі публічно відреагував на звинувачення у нібито заробітку на смерті дідуся через рекламу онлайн-казино. Олександр Гусин відповів, що це фейк і до сумнівного контенту причетний сторонній акаунт, який маскувався під їхню сторінку.

Про це він повідомив у Threads. За словами внука, ситуацію ускладнює велика кількість фан-акаунтів — їх понад 50. Саме через це частина контенту може виглядати "нібито офіційною", хоча насправді не має жодного стосунку до їхньої родини.

"Мова про Instagram-акаунт із понад 100 тис. підписників, який використовував інший контент. Разом зі своєю спільнотою ми масово відправляли на нього скарги, після чого власник змінив назву та фото профілю, щоб уникнути блокування", — повідомив Олександр

Онук діда Толі спростував звинувачення. Фото: threads

Олександр також наголосив, що має всі докази: скріншоти, історію змін сторінки та інші технічні дані, які підтверджують, що акаунт не мав стосунку до їхньої родини. Онук діда Толі зазначив, що вони не рекламували онлайн-казино і не запускали збори — люди підтримували їх словами.

"Під час ситуації з дідом ми не рекламували жодні казино і не запускали жодних зборів, коли вже знали про цю ситуацію. Люди нас підтримували словами, але деякі акаунти намагаються використати це для власної вигоди", - зізнається Олександр Гусин

Нагадаємо, що знаменитий TikTok-блогер дід Толя помер 15-го березня, про що повідомив його онук. Після цієї новини Олександра розкритикували у соцмережах за нібито рекламу онлайн-казино (на відео, де він повідомляв про втрату діда, був логотип цієї платформи).

Скандал з онуком діда Толі. Фото: Threads

Один із користувачів навіть опублікував мем, на якому чоловік посміхається біля могили, а на самій могилі — той самий логотип казино. Підпис доволі провокативний: "Внук діда Толі вайб".

