Пенсія понад 17 тисяч гривень: за яких умов 60-річний може отримати таку виплату

Для такої високої виплати в 2026 році потрібно заробляти точно понад 40 тисяч гривень

На понад 17 тисяч пенсії може розраховувати українець в 2026, якщо має норму стажу і виходить на пенсію у 60 років. Однак для високої виплати на відпочинку потрібно ще отримувати значну офіційну зарплату, з якої регулярно сплачувалися внески до ПФУ.

Як порахував "Телеграф" за допомогою пенсійного калькулятора, у 60 років громадянин із 33 роками страхового стажу може розраховувати на виплату близько 17 690 гривень, якщо під час роботи отримував зарплату не нижче 49 000 гривень.

Якою буде пенсія при 50 тисяч гривень. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо заробітна плата, наприклад, була б 20 тисяч гривень, то майбутня виплата на пенсії склала б 7230 гривень.

Від чого залежить пенсія в 2026. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Яким має бути стаж для виходу на пенсію в 2026

Водночас у 2026 році посилюються вимоги до стажу для виходу на пенсію. Зокрема, щоб оформити виплати у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Для виходу у 63 роки необхідно від 23 років стажу, а у 65 років — від 15 років.

У Пенсійному фонді наголошують, що вимоги поступово зростають: щороку до 2028-го необхідний стаж для виходу у 60 років збільшуватиметься ще на один рік.

Якщо ж у 60 років людина не має необхідного стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше — у 63 або 65 років, коли виконає відповідні умови.

