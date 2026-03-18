Перевір своє прізвище: 3 головні ознаки, що твої предки були іноземцями

Як прізвище розкриває таємниці походження та культурне коріння сім’ї

Прізвище – це своєрідний код історії роду. По ньому можна визначити походження, професію предків і навіть те, з яких країн воно прийшло, адже багато які мають іноземне походження.

З цього матеріалу "Телеграф" розповідає про ознаки, які безпосередньо вказують на іноземне коріння.

За суфіксами та закінченнями:

Польські : -ськ, -цьк, -ий, -а (Сушицький, Ковальська, Возняк, Міцкевич).

Англійські : від місцевості чи професії (Скотт, Уельс, Сміт).

Французькі : приставки Ле, Мон, Де (Ле Жермен, Ле Пен).

Німецькі : імена, зовнішність або рід діяльності (Пітерс, Якобі, Кляйн, Шмідт, Мюллер).

Татарські : -ів, -ін (Юлдашін, Сафін).

Італійські : -іні, -іно, -елло, -ілло, -етті, -етто, -іто (Моретті, Бенедетто).

Іспанські та португальські : -ез, -єс (Гомез, Лопес).

Скандинавські : норвезькі -єн (Ларсен, Хансен), шведські -ссон, -берг, -стед, -стром (Форсберг, Босстром).

Білоруські : -іч, -чик, -ка, -ко, -онак, -ук, -ік, -скі (Радкевич, Кухарчик).

Турецькі : -оглу, -джі, -заде (Мустафаоглу, Екінджі).

Вірменські : -ян, -янц, -уні (Акопян, Галустян).

Грузинські : -швілі, -дзе, -урі, -ава, -а, -уа, -іа, -ні (Мікадзе, Гвішіані).

Грецькі : -ідіс, -косів, -пулос (Ангелопулос, Ніколаїдіс).

Японські : складаються з одного або двох слів, наприклад, Кітамура (північ + село).

Незвичайне звучання чи структура

Якщо у прізвищі помітне нетипове поєднання букв, це може говорити про іноземне походження. Нерідко такі прізвища зберігають фонетику мови, з якої вони прийшли.

Приклади: Штраус, Фішер, Браун, Моретті.

Походження від професії чи географії

Родове ім’я може походити від міста, регіону або ремесла, характерного для іншої країни.

Приклади: Сміт (коваль, Англія), Мюллер (мірошник, Німеччина), Лондон (місто).

