Перевір своє прізвище: 3 головні ознаки, що твої предки були іноземцями
Як прізвище розкриває таємниці походження та культурне коріння сім’ї
Прізвище – це своєрідний код історії роду. По ньому можна визначити походження, професію предків і навіть те, з яких країн воно прийшло, адже багато які мають іноземне походження.
З цього матеріалу "Телеграф" розповідає про ознаки, які безпосередньо вказують на іноземне коріння.
За суфіксами та закінченнями:
- Польські : -ськ, -цьк, -ий, -а (Сушицький, Ковальська, Возняк, Міцкевич).
- Англійські : від місцевості чи професії (Скотт, Уельс, Сміт).
- Французькі : приставки Ле, Мон, Де (Ле Жермен, Ле Пен).
- Німецькі : імена, зовнішність або рід діяльності (Пітерс, Якобі, Кляйн, Шмідт, Мюллер).
- Татарські : -ів, -ін (Юлдашін, Сафін).
- Італійські : -іні, -іно, -елло, -ілло, -етті, -етто, -іто (Моретті, Бенедетто).
- Іспанські та португальські : -ез, -єс (Гомез, Лопес).
- Скандинавські : норвезькі -єн (Ларсен, Хансен), шведські -ссон, -берг, -стед, -стром (Форсберг, Босстром).
- Білоруські : -іч, -чик, -ка, -ко, -онак, -ук, -ік, -скі (Радкевич, Кухарчик).
- Турецькі : -оглу, -джі, -заде (Мустафаоглу, Екінджі).
- Вірменські : -ян, -янц, -уні (Акопян, Галустян).
- Грузинські : -швілі, -дзе, -урі, -ава, -а, -уа, -іа, -ні (Мікадзе, Гвішіані).
- Грецькі : -ідіс, -косів, -пулос (Ангелопулос, Ніколаїдіс).
- Японські : складаються з одного або двох слів, наприклад, Кітамура (північ + село).
Незвичайне звучання чи структура
Якщо у прізвищі помітне нетипове поєднання букв, це може говорити про іноземне походження. Нерідко такі прізвища зберігають фонетику мови, з якої вони прийшли.
Приклади: Штраус, Фішер, Браун, Моретті.
Походження від професії чи географії
Родове ім’я може походити від міста, регіону або ремесла, характерного для іншої країни.
Приклади: Сміт (коваль, Англія), Мюллер (мірошник, Німеччина), Лондон (місто).
