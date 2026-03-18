Його розшукує "Сільпо": Андрій Бєдняков потрапив у курйозну ситуацію у супермаркеті

Галина Струс
Андрій Бєдняков розповів, як потрапив у курйозну ситуацію Новина оновлена 18 березня 2026, 11:03
Андрій Бєдняков розповів, як потрапив у курйозну ситуацію. Фото https://www.instagram.com/biedniakov

Телеведучий зізнався, що забув оплатити покупки у супермаркеті

Відомий український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков, який був ведучим популярного тревел-шоу "Орел і Решка", потрапив у курйозну ситуацію у супермаркеті. Тепер його вчинок обговорюють у соцмережі.

Як розповів Бєдняков у Threads, він із дочкою був у супермаркеті "Сільпо", набрав продуктів і пішов на касу самообслуговування. Проте забув сплатити свої покупки.

Сьогодні у Сільпо з Ксенією виклав усі продукти на касу самообслуговування, все пропікав, поклав у пакет та пішов. Біжить охоронець і каже "було б добре, якби ви розрахувалися". Вперше таке. А вони мене впізнали. Тепер будуть думати, що я злодій і ніколи не ховав у пляшку 100$. Дочка думає, що я злодій. Сиджу тепер у в’язниці. Пишу цей Threads і п’ю чай, за який не заплатив

розповів Андрій Бєдняков

Скріншот посту Бєднякова з Threads

Звичайно ж, його зізнання викликало бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі жартують, що тепер телеведучий у розшуку і навіть намалювали відповідний банер. Інші почали ділитися своїми подібними історіями.

Ось що писали люди в коментарях:

  • Жарт про прізвище вже був?
  • Ви повернулися та заплатили.
  • Треба тільки один раз стати на цю стежку і все.
  • А пізно виправдовуватись, осадочок уже залишився.
  • Але ви написали спеціально це повідомлення, щоб одразу підстрахуватися і швидше охоронця розповісти ситуацію.
  • Думаю, реклама у вас коштує більше, ніж ваші покупки у магазині, тому вони у плюсі в результаті.
Коментарі під постом Беднякова

