Його розшукує "Сільпо": Андрій Бєдняков потрапив у курйозну ситуацію у супермаркеті
Телеведучий зізнався, що забув оплатити покупки у супермаркеті
Відомий український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков, який був ведучим популярного тревел-шоу "Орел і Решка", потрапив у курйозну ситуацію у супермаркеті. Тепер його вчинок обговорюють у соцмережі.
Як розповів Бєдняков у Threads, він із дочкою був у супермаркеті "Сільпо", набрав продуктів і пішов на касу самообслуговування. Проте забув сплатити свої покупки.
Сьогодні у Сільпо з Ксенією виклав усі продукти на касу самообслуговування, все пропікав, поклав у пакет та пішов. Біжить охоронець і каже "було б добре, якби ви розрахувалися". Вперше таке. А вони мене впізнали. Тепер будуть думати, що я злодій і ніколи не ховав у пляшку 100$. Дочка думає, що я злодій. Сиджу тепер у в’язниці. Пишу цей Threads і п’ю чай, за який не заплатив
Звичайно ж, його зізнання викликало бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі жартують, що тепер телеведучий у розшуку і навіть намалювали відповідний банер. Інші почали ділитися своїми подібними історіями.
Ось що писали люди в коментарях:
- Жарт про прізвище вже був?
- Ви повернулися та заплатили.
- Треба тільки один раз стати на цю стежку і все.
- А пізно виправдовуватись, осадочок уже залишився.
- Але ви написали спеціально це повідомлення, щоб одразу підстрахуватися і швидше охоронця розповісти ситуацію.
- Думаю, реклама у вас коштує більше, ніж ваші покупки у магазині, тому вони у плюсі в результаті.
