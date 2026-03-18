Зарплати вчителів в Україні ростуть повільніше, ніж у двірників: розрив дедалі більше (скільки платять)

Між схожими зарплатами вже відчувається суттєвий розрив

Зарплати двірників в Україні продовжують зростати. У цей же час оплата праці деяких вчителів навіть поменшала з початку 2026 року.

Про це свідчать дані сервісу пошуку роботи Work.ua. Так, згідно з інформацією, опублікованою на сайті, станом на березень 2026 року середня зарплата двірника в Україні становить приблизно 15 тисяч гривень. Це означає зростання на 88% за останні три роки. Ще 2023 року за таку працю працівники отримували близько 8 тисяч гривень.

У цей же час зарплати деяких вчителів в Україні, наприклад, трудовиків, навпаки, знизилися з початку року з 12 500 до 12 тисяч гривень. За останні три роки зростання оплати праці для цієї професії склало лише 20% — з 10 до 12 тисяч гривень.

Зарплата двірника в Україні

Зарплатня вчителя праці в Україні

Виходить, що між схожими зарплатами вже відчувається суттєвий розрив.

Слід нагадати, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. освітян:

Підвищення торкнеться педагогів у:

заклади загальної середньої освіти (школи);

дитячих садках та закладах позашкільної освіти;

професійно-технічних училищах та коледжах;

закладах вищої освіти (університети та інститути).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родина співробітника ТЦК витратила понад мільйон на оновлення автопарку (фото)