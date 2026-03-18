Не лише в акваріумах: де в Україні живе дика популяція тропічних рибок (фото)

Сітчаста пецилія швидко розмножується і невибаглива до умов утримання

Рибка Гупі зʼявилась в Україні. Вже багато років унікальньний вид плаває у водоймах на Бортницькій станції у Київській області.

Як повідомила в інтерв’ю "Телеграфу" Юлія Куцоконь, фахівчиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, ця популяція існує тут безперервно ще з початку 1980-х років.

Рибки почуваються комфортно завдяки специфічним умовам локації, адже вода у цих водоймах залишається теплою протягом усього року. Гупі оселилися саме в меліораційному каналі на початку станції, де потік води найінтенсивніший.

Цікаво, що навіть попри специфічний запах та забруднення води, рибки не лише виживають, а й активно розмножуються, підтримуючи високу чисельність популяції. Проте далі за течією каналу, де вода сповільнюється і накопичується осад, умови стають для них непридатними, тому там вони не зустрічаються.

За словами Юлії Куцоконь, чисельність Гупі дещо зменшилася через появу у водоймі ротаня-головешки — хижої риби, яка також є вселенцем.

Що відомо про Гупі

Гупі (Poecilia reticulata) — це маленька рибка, чиєю батьківщиною є Південна Америка (зокрема басейни Амазонки та Оріноко в таких країнах, як Бразилія, Венесуела, Гвіана та Суринам). У природному середовищі вони обирають мілководдя з повільною течією, причому можуть жити як у прісній, так і в солонуватій воді. Всесвітню популярність серед любителів акваріумів вони здобули завдяки:

невибагливості до середовища;

здатності до швидкого відтворення;

надзвичайно яскравому та різноманітному забарвленню самців.

Раніше "Телеграф" писав, що на Одещині помітили зграю незвичних птахів.