"Інтерсіті" більше не їдуть з Києва до Харкова. Що сталося та як тепер можна дістатися міста

Інші поїзди УЗ курсують до Харкова та з нього як і раніше

"Укрзалізниця" тимчасово скасувала пряме швидкісне сполучення Харкова з Києвом. Швидкісні пасажирські поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку через бойові дії з 18 березня будуть доїжджати тільки до Полтави.

Що треба знати:

Швидкісне сполучення "Інтерсіті" між Харковом та Києвом скасовано за попередніми даними, до кінця березня

Проте інші поїзди продовжують курсувати до станції у Харкові

Також можна дістатися автобусами та автомобілями

Поїзди "Інтерсіті" не курсуватимуть до Харкова

Як це повідомляє видання "Думка", ввечері 17 березня пасажирам з квитками на поїзди "Інтерсіті" з Харкова до Києва надійшли повідомлення про скасування прямого рейсу та пересадку у Полтаві.

Зокрема, УЗ поінформувала пасажирів рейсу №723 Харків – Київ, який мав відправитися 18 березня о 13:12 з Харкова, що "у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків – Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна". Пасажирам за їхніми квитками пропонують сісти на поїзд №223 Харків – Полтава о 13:50 та на станції Полтава-Південна пересісти на свій рейс №723 Полтава – Київ.

Представник Південної залізниці в коментарі виданню підтвердив, що поїзди "Інтерсіті" до Харкова не курсуватимуть. За його словами, обмеження стосуються всіх "Інтерсіті" до Харкова та починаються з 18 березня.

Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці. Наразі так, це дійсно правда, — сказав він

Залізничний вокзал у Харкові

"Інтерсіті" до Харкова скасовують — в чому причина

У повідомленні, яке розіслала УЗ пасажирам, вказано, що курсування поїзда "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку тимчасово обмежене "у зв'язку з впливом бойових дій". Як відомо, коли є загроза атаки поїзди зупиняють, а пасажирів просять залишити вагони.

Інколи це стається просто посеред лісу чи поля, де пасажири змушені чекати годинами. Крім того, значні затримки були через обмеження енергопостачання, пояснили в УЗ. Останніми тижнями, поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до трьох годин. В окремі дні поїзди прибували після початку комендантської години.

Коли відновлять рух "Інтерсіті" до Харкова

Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано — запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті. Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня. Інші маршрути Укрзалізниці з/до Харкова курсують без змін, — пояснили в "Укрзалізниці"

"Інтерсіті" до Харкова не курсуватимуть — як тепер можна дістатися до міста

Поїзд:

Швидкісні "Інтерсіті" не будуть доїжджати до Харкова, але іншими поїздами з Києва до обласного центру та у зворотному напрямку дістатися все ще можна. Наприклад, на 18 березня продають квитки на поїзд Перемишль-Харків та Ужгород-Харків.

Які поїзди курсують до Харкова

Автобус:

Також між Києвом та Харковом є автобусне сполучення. Квиток коштує близько 700 гривень, їхати приблизно 7 годин.

Доїхати до Харкова можна автобусом

Автомобіль:

Онлайн-сервіс для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar пропонує багато варіантів поїздок Київ-Харків та назад. Вартість — від 770 гривень та вище.

Скільки коштує доїхати з Києва до Харова через BlaBlaCar

Раніше "Телеграф" розповідав, на що можуть розраховувати пасажири, які постраждали від російських ударів по поїздах. Ворог все частіше б'є по транспорту.