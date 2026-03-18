"Інтерсіті" більше не їдуть з Києва до Харкова. Що сталося та як тепер можна дістатися міста
Інші поїзди УЗ курсують до Харкова та з нього як і раніше
"Укрзалізниця" тимчасово скасувала пряме швидкісне сполучення Харкова з Києвом. Швидкісні пасажирські поїзди класу "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку через бойові дії з 18 березня будуть доїжджати тільки до Полтави.
Що треба знати:
- Швидкісне сполучення "Інтерсіті" між Харковом та Києвом скасовано за попередніми даними, до кінця березня
- Проте інші поїзди продовжують курсувати до станції у Харкові
- Також можна дістатися автобусами та автомобілями
Поїзди "Інтерсіті" не курсуватимуть до Харкова
Як це повідомляє видання "Думка", ввечері 17 березня пасажирам з квитками на поїзди "Інтерсіті" з Харкова до Києва надійшли повідомлення про скасування прямого рейсу та пересадку у Полтаві.
Зокрема, УЗ поінформувала пасажирів рейсу №723 Харків – Київ, який мав відправитися 18 березня о 13:12 з Харкова, що "у зв’язку з впливом бойових дій курсування поїзда Інтерсіті №723 Харків – Київ тимчасово обмежене від станції Полтава-Південна". Пасажирам за їхніми квитками пропонують сісти на поїзд №223 Харків – Полтава о 13:50 та на станції Полтава-Південна пересісти на свій рейс №723 Полтава – Київ.
Представник Південної залізниці в коментарі виданню підтвердив, що поїзди "Інтерсіті" до Харкова не курсуватимуть. За його словами, обмеження стосуються всіх "Інтерсіті" до Харкова та починаються з 18 березня.
Єдине, що я можу вам сказати, що це дійсно так, дійсно поїзди не їдуть, але офіційну інформацію видасть офіційний канал Укрзалізниці. Наразі так, це дійсно правда, — сказав він
"Інтерсіті" до Харкова скасовують — в чому причина
У повідомленні, яке розіслала УЗ пасажирам, вказано, що курсування поїзда "Інтерсіті" сполученням Харків – Київ та у зворотному напрямку тимчасово обмежене "у зв'язку з впливом бойових дій". Як відомо, коли є загроза атаки поїзди зупиняють, а пасажирів просять залишити вагони.
Інколи це стається просто посеред лісу чи поля, де пасажири змушені чекати годинами. Крім того, значні затримки були через обмеження енергопостачання, пояснили в УЗ. Останніми тижнями, поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до трьох годин. В окремі дні поїзди прибували після початку комендантської години.
Коли відновлять рух "Інтерсіті" до Харкова
Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано — запроваджено стикувальні маршрути. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті. Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня. Інші маршрути Укрзалізниці з/до Харкова курсують без змін, — пояснили в "Укрзалізниці"
"Інтерсіті" до Харкова не курсуватимуть — як тепер можна дістатися до міста
Поїзд:
Швидкісні "Інтерсіті" не будуть доїжджати до Харкова, але іншими поїздами з Києва до обласного центру та у зворотному напрямку дістатися все ще можна. Наприклад, на 18 березня продають квитки на поїзд Перемишль-Харків та Ужгород-Харків.
Автобус:
Також між Києвом та Харковом є автобусне сполучення. Квиток коштує близько 700 гривень, їхати приблизно 7 годин.
Автомобіль:
Онлайн-сервіс для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar пропонує багато варіантів поїздок Київ-Харків та назад. Вартість — від 770 гривень та вище.
