Помер знаменитий український блогер Дід Толя. Ким він був та як прославився на всю країну (відео)

Українцям він подобався за життєрадісність та безпосередність

У неділю, 15 березня, помер відомий в Україні блогер та гуморист дід Толя з Хмельницької області. Він став відомим у мережі завдяки вірусним відео.

Дідусеві Толі було 89 років. Цю звістку повідомив його онук в Instagram.

Що відомо про смерть діда Толі?

Його онук Олександр Гусин розповів, що днями дідусеві провели операцію. Йому ампутували ногу вище коліна. Нещодавно родина отримала дзвінок з лікарні про смерть діда.

"Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо", — сказав Олександр.

Хто такі дід Толя та онук

Здобути популярність діду Толі допоміг онук Олександр Гусін. Він спочатку знімав відео зі своєю дівчиною, але згодом головним героєм роликів для каналу "Дід Толя та онук" став саме дідусь. Особливістю було те, що Дід Толя не намагався бути кимось іншим. Він просто жив перед камерою та давав поради онуку, використовуючи свій неповторний лексикон.

Дід Толя і вірусне відео

Сплеск популярності діда пов'язують з відео, на якому він плюнув на землю і почав співати пісню Stefania гурту Kalush Orchestra. Інтернет заполонили меми, де його "плювок" нібито підриває Кримський міст або летить у портрет очільника Росії. Саме після цього відео дід Толя піднявся до статусу культового персонажа українського сегмента TikTok.

Чому українці так полюбили діда Толю

На відміну від багатьох інших українських блогерів, дід Толя не намагається наслідувати модні тренди чи копіювати успішні формати. Він створив власну нішу, де головне – залишатися собою. Його простота, відкритість та почуття гумору знаходять відгук у глядачів різного віку. В час, коли більшість контенту виглядає надміру відредагованим та штучним, дід Толя пропонує справжність, яка рідко зустрічається в сучасних соціальних мережах.

Скандал з виїздом за кордон

Як повідомляв "Телеграф", відомий український блогер, тіктокер та комік Олександр Гусин, автор сторінки "Дід Толя і Внук Саша" виїхав за кордон. 17 березня 2024 року він заявив, що їх проєкт з дідом Толею тимчасово призупинено, тобто вони не будуть знімати разом розважальні відео, рілси тощо. Також закрився їх спільний проєкт "Розчерепашу".

Дід з онуком були популярним дуетом

