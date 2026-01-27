Коли чекати наступного масштабного обстрілу: експерт пояснив, на що орієнтуються росіяни

Ворог має свою систему

Масштабного авіаудару росіян можна очікувати вже найближчими вихідними. Це обумовлено прогнозом погоди, тому що стовпчики термометрів знову сильно впадуть.

Про це в етері "Редакція OBOZ UA" розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він нагадав, що ворог вже не перший рік міркує таким чином.

"Буквально на вихідні ми можемо очікувати щось масштабне. Чому вихідні? Прогноз погоди. Зазвичай росіяни так і працюють. Там, де суттєво падає температура. А знову очікується за прогнозами -20… -22 за різними джерелами", – пояснив Ступак.

Іван Ступак

Аналітик зазначив, що, наприклад, відомий сайт Sinoptik прогнозує морози до -22 градусів. Він також нагадав, що українська критична інфраструктура навантажена, а енергомережі вже знесилені.

"Чим більше навантаження, тим більш вразливою є ця система і тим легше її буде зруйнувати ще більше, ще глибше. Я думаю, що росіяни ось таким чином міркують котрий рік поспіль", – резюмував Ступак.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок. Нагадаємо, після останнього обстрілу в столиці без теплопостачання знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.