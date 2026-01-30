Не тиждень? Скільки триватиме "енергетичне перемир’я" Трампа

Пєсков також зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна

У п'ятницю, 30 січня, Кремль погодився утриматись від ударів по Україні до 1 лютого в рамках "енергетичного перемир'я". Аби створити сприятливі умови для переговорів.

Що треба знати:

1 лютого в Абу-Дабі має відбутись новий раунд переговорів між Україною та Росією

Фактично "припинення вогню" Кремля триватиме 2 дні

Про це повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Москва вирішила "прийняти енергетичне перемир'я" на прохання президента США Дональда Трампа.

Цікаво, що, за словами голови Білого дому, припинення обстрілів мало тривати тиждень з 29 січня, а не два дні, як про це каже Кремль. До того ж переговори заплановані на 1 лютого, саме до цього дня діятиме "перемир'я" Росії.

Водночас в ніч на 30 січня Росія завдала ударів по Україні, постраждала цивільна забудова. За словами президента Володимира Зеленського, вночі 29 січня ударів по енергетиці не було, але вдень кілька об'єктів отримали пошкодження.

Окрім того, Пєсков заявив, що Зеленський пропонував зустрітись з Путіним, але голова Кремля згоден на особисту розмову тільки у Москві.

"Ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському… Зеленський, власне, ініціює зустріч. І у відповідь президент Путін йому відповів, що так, ми готові, але тільки в Москві. Ось тут дуже важливо пам'ятати це", — сказав речник Кремля.

Як реагують в Україні на "енергетичне перемир'я" Росії

За словами нардепа Олексія Гончаренка, Москва готова не бити по Україні лише два дні, як раз до настання морозів. Адже з 1 лютого країну накриє майже арктичний холод в -26 градусів.

Блогер Ігор Лаченков зазначив: "Москва погодилася на прохання Трампа утриматися від ударів по Україні до 1 лютого, повідомив Пєсков. Трамп дійсно особисто звернувся до Путіна з проханням утриматися від ударів. Тим часом другого лютого буде вночі в Києві -23 градуси".

Український політтехнолог Олександр Нойнець наголосив: "7 хвилин, або як кажуть чоловіки "всю ніч". 29-31 cічня, або як кажуть чоловіки "цілий тиждень".

Водночас в коментарях українці розділили думку діячів, наголошуючи, що "енергетичне перемир'я" триватиме всього два дні. Люди писали:

Ну да, поки тепло.

2 дні?

Так зараз шахеди літають. Круто вони погодились.

Ого, цілих два дні. Офігіти і "шахеди" зараз літають.

З 1 лютого якраз холод обіцяють. Звучить як знущання.

