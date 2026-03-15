Паралімпіада-2026: збірна України потрапила у топ-10

Синьо-жовті чудово виступили на Іграх

У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані завершився останній ігровий день. За підсумками змагань збірна України посіла сьоме місце у медальному заліку Ігор.

Що потрібно знати

За загальною кількістю нагород Синьо-жовті – треті

Україна бойкотує церемонію закриття Паралімпійських ігор

Синьо-жовті здобули 19 нагород (3 золоті, 8 срібних та 8 бронзових). Про це повідомляє "Телеграф".

Медальний залік Паралімпіади-2026

За загальною кількістю медалей збірна України посіла третє місце.

Медальний залік Паралімпіади-2026 за загальною кількістю нагород

Нагадаємо, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібних та 2 бронзові нагороди. 14 березня українці виграли першу медаль у лижних перегонах — "срібло" у змішаній командній естафеті. У завершальний ігровий день Синьо-жовті поповнили скарбничку медалей "сріблом" та "бронзою" у лижних перегонах.

Росія та Білорусь були представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, Україна бойкотує церемонію закриття Паралімпіади.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.