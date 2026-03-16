Щастя і добробут просто зникнуть. Що не можна робити у свято 16 березня

Дізнайтеся, чому сьогодні потрібно остерігатися боргів і поїдання хліба

У цей день християни східного обряду не лише дотримуються суворого Великого посту. 16 березня за новим стилем у храмах згадують святого мученика Савина.

За переказами, святий мученик Савин жив у єгипетському місті Ермополь. Під час правління римського імператора Діоклетіана почалися жорстокі переслідування християн, і Савин разом з іншими вірянами залишив місто, сховавшись у далекому селі. Там вони проводили час у пості та молитві.

Якось один невдячний жебрак, якому Савин раніше допомагав грошима та їжею, видав його владі. Незабаром Савина та ще шістьох християн схопили, піддали мукам і втопили у водах Нілу.

Традиції свята 16 березня

За старих часів 16 березня чоловіки перевіряли вози після зими: оглядали їх на злами, лагодили голоблі, колеса та обода. Після довгого зимового простою їх часто доводилося трохи ремонтувати.

У Савин день існував особливий обряд на удачу та добробут. Люди сідали у віз і об’їжджали все село по колу. Вважалося, що такий ритуал захищає від бід і злих сил та приносить успіх у всіх справах.

Що не можна робити 16 березня

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

Давати чи брати гроші в борг . Вважається, що це призведе до боргів на весь рік та втрати удачі.

. Вважається, що це призведе до боргів на весь рік та втрати удачі. Носити важкі предмети , щоб не "обтяжити" своє життя зайвими турботами.

, щоб не "обтяжити" своє життя зайвими турботами. Розпалювати вогонь (вогнища, каміни), щоб уникнути нещасть в оселі.

(вогнища, каміни), щоб уникнути нещасть в оселі. Виносити сміття з дому — разом із ним можна винести достаток та добробут.

разом із ним можна винести достаток та добробут. Після заходу сонця не можна їсти хліб , інакше можна зіткнутися з бідністю.

, інакше можна зіткнутися з бідністю. Вживати в їжу м’ясо, яйця та молочні продукти — йде піст.

Народні прикмети 16 березня

Прилетіла більшість перелітних птахів – весна буде дуже теплою.

Сонце ховається за хмарами — обов’язково буде дощ.

Шпаки прилетіли — урожай буде хороший.

У кого іменини 16 березня

Сьогодні іменини відзначають Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман, Юліан та Ян.

Свята та події 16 березня

День свободи інформації (Freedom of Information Day)

День чорної преси

День панди

День без селфі

