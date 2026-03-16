Рус

Щастя і добробут просто зникнуть. Що не можна робити у свято 16 березня

Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Весняне свято
Весняне свято. Фото Колаж "Телеграфу"

Дізнайтеся, чому сьогодні потрібно остерігатися боргів і поїдання хліба

У цей день християни східного обряду не лише дотримуються суворого Великого посту. 16 березня за новим стилем у храмах згадують святого мученика Савина.

За переказами, святий мученик Савин жив у єгипетському місті Ермополь. Під час правління римського імператора Діоклетіана почалися жорстокі переслідування християн, і Савин разом з іншими вірянами залишив місто, сховавшись у далекому селі. Там вони проводили час у пості та молитві.

Якось один невдячний жебрак, якому Савин раніше допомагав грошима та їжею, видав його владі. Незабаром Савина та ще шістьох християн схопили, піддали мукам і втопили у водах Нілу.

Традиції свята 16 березня

За старих часів 16 березня чоловіки перевіряли вози після зими: оглядали їх на злами, лагодили голоблі, колеса та обода. Після довгого зимового простою їх часто доводилося трохи ремонтувати.

У Савин день існував особливий обряд на удачу та добробут. Люди сідали у віз і об’їжджали все село по колу. Вважалося, що такий ритуал захищає від бід і злих сил та приносить успіх у всіх справах.

візок навесні
Фото: freepik.com

Що не можна робити 16 березня

У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають

  • Давати чи брати гроші в борг. Вважається, що це призведе до боргів на весь рік та втрати удачі.
  • Носити важкі предмети, щоб не "обтяжити" своє життя зайвими турботами.
  • Розпалювати вогонь (вогнища, каміни), щоб уникнути нещасть в оселі.
  • Виносити сміття з дому — разом із ним можна винести достаток та добробут.
  • Після заходу сонця не можна їсти хліб, інакше можна зіткнутися з бідністю.
  • Вживати в їжу м’ясо, яйця та молочні продукти — йде піст.

Народні прикмети 16 березня

  • Прилетіла більшість перелітних птахів – весна буде дуже теплою.
  • Сонце ховається за хмарами — обов’язково буде дощ.
  • Шпаки прилетіли — урожай буде хороший.

У кого іменини 16 березня

Сьогодні іменини відзначають Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман, Юліан та Ян.

Свята та події 16 березня

  • День свободи інформації (Freedom of Information Day)
  • День чорної преси
  • День панди
  • День без селфі

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини