Щастя і добробут просто зникнуть. Що не можна робити у свято 16 березня
Дізнайтеся, чому сьогодні потрібно остерігатися боргів і поїдання хліба
У цей день християни східного обряду не лише дотримуються суворого Великого посту. 16 березня за новим стилем у храмах згадують святого мученика Савина.
За переказами, святий мученик Савин жив у єгипетському місті Ермополь. Під час правління римського імператора Діоклетіана почалися жорстокі переслідування християн, і Савин разом з іншими вірянами залишив місто, сховавшись у далекому селі. Там вони проводили час у пості та молитві.
Якось один невдячний жебрак, якому Савин раніше допомагав грошима та їжею, видав його владі. Незабаром Савина та ще шістьох християн схопили, піддали мукам і втопили у водах Нілу.
Традиції свята 16 березня
За старих часів 16 березня чоловіки перевіряли вози після зими: оглядали їх на злами, лагодили голоблі, колеса та обода. Після довгого зимового простою їх часто доводилося трохи ремонтувати.
У Савин день існував особливий обряд на удачу та добробут. Люди сідали у віз і об’їжджали все село по колу. Вважалося, що такий ритуал захищає від бід і злих сил та приносить успіх у всіх справах.
Що не можна робити 16 березня
У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають
- Давати чи брати гроші в борг. Вважається, що це призведе до боргів на весь рік та втрати удачі.
- Носити важкі предмети, щоб не "обтяжити" своє життя зайвими турботами.
- Розпалювати вогонь (вогнища, каміни), щоб уникнути нещасть в оселі.
- Виносити сміття з дому — разом із ним можна винести достаток та добробут.
- Після заходу сонця не можна їсти хліб, інакше можна зіткнутися з бідністю.
- Вживати в їжу м’ясо, яйця та молочні продукти — йде піст.
Народні прикмети 16 березня
- Прилетіла більшість перелітних птахів – весна буде дуже теплою.
- Сонце ховається за хмарами — обов’язково буде дощ.
- Шпаки прилетіли — урожай буде хороший.
У кого іменини 16 березня
Сьогодні іменини відзначають Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман, Юліан та Ян.
Свята та події 16 березня
- День свободи інформації (Freedom of Information Day)
- День чорної преси
- День панди
- День без селфі
Нагадаємо, що цього року українці святкуватимуть Великдень доволі рано. Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку дату у 2026 році припадає головне християнське свято.