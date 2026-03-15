"Національний" месенджер зрадив Путіна. Які ще проблеми він приніс росіянам

Додаток має сумнівну репутацію

Російський національний месенджер Max, який підозрюється у шпигунстві через стеження за користувачами, в чергове влаштував "зраду" в РФ. Цього разу геолокація додатка визначила IP-адресу на території Криму як українську.

Відповідний скріншот був оприлюднений в мережі. Про це повідомляє один з російських Telegram-каналів.

"Max розпізнає Крим як територію України", — зазначено у повідомленні.

Скірншот з геолокацією з повідомлення

Як відреагували в соцмережі

Росіяни, очікувано, почали звинувачувати розробників в "екстремізмі" та закликати заблокувати Мах на території РФ. Також варто зазначити, що частина з користувачів сприйняла цю новину з іронічним гумором, а дехто вважає, що його створили спеціально для стеження за громадянами.

"Ось так ось";

"100 % екстремістський месенджер";

"ВСІ банимо МАКС!";

"Заблокувати на території РФ", — пишуть росіяни.

Коментарі росіян

"У мене випиває planet earth. Я в "днр" живу, якщо що";

"С — Стабільність";

"Заборонити!";

"Макс це один величезний соціальний експеримент, я отвічаю";

"А мені здається що це фігня для стеження…", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Такий проблемний Мах

Як повідомляв "Телеграф", під час презентації продукту, технічний директор російської IT-компанії HFLabs Микита Назаров, стверджував, що Telegram, WhatsApp зберігають дані за межами країни, на іноземних серверах, а тут все буде в Росії. А, якщо якийсь анонімний канал публікує злиті персональні дані, то добратися до його власників дуже складно, а тут усі користувачі будуть ідентифіковані як на порталі "Госуслуг".

Насправді Мах не надає жодного захисту інформації користувачів: немає наскрізного шифрування чатів, секретних чатів, повідомлень, що самознищуються, і двофакторної автентифікації.

Месенджер Мах активно збирає дані користувачів. Фото ілюстративне

Крім того, відповідно до політики конфіденційності, "компанія може передавати облікові та/або інші дані користувачів третім особам в рамках встановленої мети та за наявності правових підстав", а за запитом держорганів сервіс може передавати такі дані про користувачів, як: IP-адресу, операційну систему, тип браузера, місцеперебування, місце проживання, провайдера, контакти з адресної книги, доступ до камери та мікрофону, а також інформацію про дії в програмі.

Примітно, що національний сервіс збирає значно більше інформації про користувачів, ніж зазначено у політиці конфіденційності. Max відстежує повідомлення та перевіряє, які додатки встановлені на смартфоні, а також фіксує точне розташування гаджета. Ба більше, він постійно перебуває в стані активності, блокує перехід телефону в режим сну і відправляє всі дані на сервери VK. При цьому Володимир Путін на початку червня 2025 року заявив, що всі державні послуги мають бути переведені в Max, попри те, що це сервіс з сумнівною конфіденційністю.

Володимир Путін

Нові загрози

15 березня 2026 року ЗМІ повідомили, що в російському месенджері Max виявили вірус, який називається "Мамонт". Програма може викрадати платіжні дані користувачів та отримувати доступ до банківських програм.

"Мамонт" — це давно відомий вірус для пристроїв на базі Android. Користувачі виявили, що в Мах він поширюється через будинкові та батьківські чати. Шахраї зламують облікові записи і надсилають посилання на шкідливий файл. Головна мета – отримати доступ до повідомлень та банківських кодів, викрасти гроші та особисті дані користувачів.

Вірус "Мамонт". Фото ілюстративне

Як відомо, приводом для блокування Telegram та WhatsApp в РФ стала нібито боротьба з шахраями. Російський месенджер Max позиціювався владою як безпечна альтернатива.

На практиці вже влітку 2025 року стало відомо про випадки шахрайства в месенджері, а до весни 2026-го їх побільшало. Попередження про нові схеми, розроблені зловмисниками спеціально для Max, щодня публікують міські, районні пабліки, організації та керуючі компанії. Іноді шахраї самі вмовляють жертв завантажувати російський месенджер. При цьому реальні масштаби проблеми влада намагається приховати.

Способи обману, які використовують шахраї Max, часто схожі з тими, що застосовувалися в інших месенджерах. Жертвам дзвонять "з держорганів" чи "з банків", переконують назвати коди із СМС, переказати гроші на "безпечний рахунок" або "інвестувати" їх. Як мінімум двічі у ЗМІ з'являлась інформація про витік даних користувачів Max, але компанія їх спростувала.

Росіянам активно насаджується месенджер Мах

