СБУ затримала співробітника НАБУ біля Сум: перші деталі скандалу

В неділю, 15 березня, біля в’їзду до Сум співробітниками СБУ було затримано співробітника НАБУ. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

Спецпризначенці ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ (ймовірно, бригадного генерала Олександра Поклада, — ред.), було безпідставно затримано співробітника НАБУ. Він перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території України. Проте у керівництва НАБУ до його професійності немає жодних питань.

"Зазначимо, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами. Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту", — вказано у повідомленні.

Хто такий Олександр Поклад

За даними Центру протидії корупції (ЦПК), Олександр Поклад відіграє визначну роль у переслідуванні детективів НАБУ Він організовував справу проти нардепа Христенка для фальсифікації показів проти детективів НАБУ та прокурорів САП.

Олександр Валентинович Поклад народився 6 липня 1974 року у Кременчуці. Після закінчення школи вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, де здобув вищу юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у правоохоронних органах Полтавської області.

За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і "Опозиційного блоку" та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Олександр Поклад

У 2006 році отримав адвокатське посвідчення, однак у 2015 році зупинив адвокатську практику, перейшовши на службу в СБУ. Очолював 5-те управління Департаменту контррозвідки СБУ.

30 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки СБУ.

У квітні 2022 року йому було надане військове звання бригадного генерала. 23 серпня 2023 року Поклад був призначений заступником голови СБУ. Де він відповідає за ключові напрями у протидії російській агресії, зокрема у сфері контррозвідки. Колеги відзначають його як одного з найбільш досвідчених і результативних керівників у системі спецслужби.

У травні 2025 року представляв Україну у складі делегації на переговорах з Росією у Стамбулі. 30 вересня 2025 року отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". З 28 листопада 2025 року входить у склад перемовної групи з США та РФ.

Володимир Зеленський та Олександр Поклад

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Кирила Буданова, який став главою ОП. У нього за плечима 10 замахів та підготовка ЦРУ.