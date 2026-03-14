Погубить не Росія: командир "Ахіллес" назвав головне вразливе місце України

Кожен раз українці втрачали державність після сварок між собою

Росія вже усвідомлює свою неспроможність в боротьбі проти українського спротиву. Але наближається момент, коли Україні важливо буде повторити помилки минулого.

Про це командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" СБС ЗСУ, Герой України Юрій Федоренко (Ахіллес) розповів в інтерв'ю Армія TV. Він наголосив, що на цьому етапі протистояння надважливу роль відіграватиме згуртованість українців.

Українці непереможні?

На думку командира, ніхто не здатен перемогти українців, окрім них самих. Тому дуже важливо засвоїти уроки минулих століть.

"Єдиний ворог, який може нас реально зруйнувати — це ми самі. Росія не може. Вони в котрий раз зрозуміли, що не туди полізли. Наприклад, якщо проведете екскурс з фаховим істориком і розберете кожен епізод розвитку української державності, ви зрозумієте, що кожен раз ми втратили державність після того, як між собою посварилися", — наголосив Федоренко.

В який спосіб досягти миру

Як повідомляв "Телеграф", на думку Юрія Федоренка, з початку 2027 року й далі інтенсивність боїв спадатиме. А після цього можуть з'явитись передумови для припинення війни. Він наголосив, якщо Україна вистоїть, тоді можна підписати мирну угоду на умовах, які дозволять їй зберегти державність. Після цього політико-дипломатичним шляхом повернути ті території, які були незаконно окуповані Росією.

Юрій Федоренко

За його словами, навіть ставлення наступників Путіна до України залежить від того, як вона проявить себе у вирішальний момент. Тож, головне зараз вистояти та посилити позиції як на фронті, так і на дипломатичній арені.

Плакат "Світовий мир на Україні!" Ґеорга Гасенка, 1919 рік. Фото Вікіпедія

