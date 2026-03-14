Мінус ще один союзник Путіна? Чому Кубу охопили протести та що там відбувається (відео)

Кремль підтримував країну з часів СРСР

У Кубі, яка є союзником Росії, спалахнули антиурядові протести. Люди мітингують на вулицях та палять офіси комуністичної партії.

Що треба знати:

В ході мітингів є щонайменше один поранений

Для розгону протестів уряд використовує спецпризначенців

Криза в Кубі посилюється, що розжарює незадоволення людей

Про це повідомляє Ciber Cuba. Зазначається, що міста Куби охопили протести через складну ситуацію в країні.

Адже вже кілька тижнів спостерігаються відключення світла та дефіцит продуктів. В деяких районах люди були без електрики по 20 годин поспіль. На тлі наростаючої кризи кубинці вийшли на вулиці.

Відомо, що у місті Морон демонстранти підпалили будівлю Компартії. Під час інциденту один молодик отримав вогнепальне поранення в стегно. Постріл зробив один із співробітників поліції. Кубинські спецпризначенці також використовували собак для розгону демонстрантів.

Чому криза в країні посилилась

Погіршення ситуації з нафтопродуктами виникло після операції США у Венесуелі, аже після цього країна фактично залишилась без одного з головних партнерів. Цей дефіцит вплинув й на інші ринки та харчову промисловість. Окрім того, у березні 2026 сталася велика аварія на найбільшій теплоелектростанції "Antonio Guiteras" у провінції Матансас, через що мільйони людей залишилися без світла.

Наслідки аварії не ліквідували досі, що призвело до масових відключень по 20 годин. Люди не задоволені діями уряду, які на їхню думку спричинили одну з найглибших криз в країні за останні десятиліття.

Додамо, що на тлі протестів влада Куби підтвердила початок переговорів зі США, які посилили економічний тиск на острів.

Як Куба пов'язана з Росією

Куба — це соціалістична держава з комуністичним режимом, який встановився після революції 1959 року і панує й досі. З цього часу країну активно підтримував СРСР, а після його розвалу продовжила Росія. З 60-х радянська влада економічно підтримувала республіку, купуючи у неї цукрові тростини, тютюн та нафту.

У 1961 році за участі Куби світ фактично опинився на межі ядерної війни. Той період називають Карибською кризою, яка фактично була конфліктом між США та СРСР через розміщення ядерної зброї на території республіки.

Путініст Кобзон в образі кубинського революціонера виконує пропагандистську пісню "Куба, любов моя"

З 1991 року, після розпаду СРСР, Росія і Куба співпрацюють у сферах енергетики, військовій, туризмі та фінансах. Аби підтримати країну Кремль навіть пробачив Кубі чималу частину боргу СРСР — десятки мільйонів доларів.

При цьому Росія не докладає майже ніяких зусиль, аби допомогти Кубі впоратись з кризою та підтримати чинну владу. Що й не дивно, враховуючи те, що після початку операції США та Ізраїля проти Ірану, партнера Кремля, Москва лише висловлювали занепокоєння. Жодних дій лідер Росії Володимир Путін не вчинив, аби допомогти союзнику. Цілком логічно, що Куба також не отримає належної підтримки.

