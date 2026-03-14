Росіян змушують переходити на рації та паперові карти. Чи викличе цифрова ізоляція протести в РФ?

Експерти поділилися прогнозами подій

У столиці Росії проблеми з мобільним зв’язком і інтернетом, через що москвичі масово купують рації, пейджери та паперові карти. "Телеграф" поспілкувався з експертами про те, до чого призведе інформаційна "залізна завіса": вона піде на користь режиму Путіна чи викличе протести та невдоволення.

Все залежить від силовиків

Віталій Портников, український журналіст, публіцист, письменник та телеведучий вважає, що Путін продовжує використовувати війну як інструмент для подальшого посилення тоталітаризму в Росії.

"Але питання не в реакції суспільства, а в ефективності силового апарату. Якщо цей самий апарат має достатні можливості, не варто розраховувати, що навіть негативна реакція суспільства може призвести до якихось чутливих змін", – стверджує він.

Публіцист нагадав про події у Білорусі у 2020 році і в Ірані у 2026-му. Тож не треба припускатися аналогічних помилок з Росією.

Віталій Портников

Повернуться до первинного стану

На думку Євгена Магди, українського політолога, історика, журналіста, директора Інституту світової політики, в Росії телевізор давно переміг холодильник. А воєнна істерія, пов'язана з протистоянням з Україною, дає змогу Російській Федерації і її владі створювати матрицю постійного тиску.

"Тому хай поки що радіють тому, що можна купувати рації та пейджери, тому що скоро перейдуть на самокрутки та на бражку, повернуться до свого первинного стану. Це, я думаю, має бути нашою метою", – сказав політолог.

Євген Магда

Кого боїться Кремль

Володимир Цибулько, український політичний експерт, письменник та політичний діяч зазначає, що блокування Telegram і взагалі проблеми з інтернетом у Росії – все це робиться проти Z-патріотів.

"Ну, з приводу блокування і переходу на пейджери, насправді є проблема в тому, що російська влада боїться будь-яких горизонтальних комунікацій. Страх нинішньої російської влади перед можливістю народу горизонтально між собою обмінюватися чимось – це просто страшний сон", – каже він.

Політичний експерт зазначив, що лібералів у РФ не лишилося: вони або інтегровані у владу, або неспроможні на протест.

Володимир Цибулько

"В Москві зараз є єдина сила, яка може дуже жорстко і швидко організуватися. Це так звані "зетники". У "зетників" справді є комунікація. Вони свого часу дуже потужно експлуатували саме Telegram", – сказав Цибулько та додав, що саме через це московська влада зараз так жорстко налаштована проти цього месенджера.

Він пояснив, що така модель комунікації з суспільством у Росії зруйнована. Але модель саботажу та підривних дій, які, наприклад, зупинять метро, електропостачання, залізницю, дуже дошкульно руйнують довіру до влади.

Чому Путін більше не довіряє ура-патріотам

"Ми знаємо, що в Росії партизани поки що підривали релейні шафи, а потім і не релейні шафи. Тобто вже досвід навіть рейкової війни в Росії є на сьогодні. Звідси оця паніка, бо Путін вже виглядає неспроможним. Тобто Путін вже програв", – каже експерт.

Нинішній очільник Кремля в очах Z-патріотів, які були його реактивним електоратом, вже не годиться. І тому влада найбільше боїться саме бунту "зетників" і фронтовиків, які до них приєднаються.

"В Росії всі знають, що українські війська не підуть на Москву, але і стійкість влади зараз просто супер низька. Фінансів нема, економіка валиться, соціальних платежів нема, купувати найвищу еліту також нічим", – пояснив Цибулько.

Свого часу населення Росії радо вітало Пригожинський рейд, бо ненавидить Путіна і всю цю кліку. Просто у РФ немає культури політичного протесту і політичного діалогу.

Чи допоможе Кремлю заборона Telegram

"І через це заборони Телеграма нічого не дають. Ну, в Darknet перейдуть. Ну, неможливо все контролювати. Врешті-решт перейдуть на звичайні телефони", – прогнозує експерт.

В Росії на сканування заряджені роботи, які реагують лише на ключові фрази, які пов'язані з тероризмом. Але ж можна використовувати сигнали, які не зрозуміє робот.

"Лексика і риторика останнього місяця показує, що "зетники" вже пішли проти Путіна. Дуже жорстко. По-перше, їх почали садити. Їх же режим не просто від соски відриває", – пояснив Цибулько.

Z-патріотів починають садити за ґрати за звинуваченням за маніпуляцією з якимись коштами. Свого часу Їх підсадили на державні та бюджетне фінансування.

Раніше вони критикували Шойгу, але це було дозволено. Тепер, коли вони звинувачують Путіна, влада радикалізувалася, пробуючи перестрахуватися. Параноя влади породжує неадекватну, непропорційну запобіжну політику.

Тренувалися на Ірані

Він також згадав, що у 2015 році Telegram використовувався на перших масових протестних акціях в Ірані. Саме тоді, на його думку, російська влада змогла злити систему горизонтального зв'язку між іранцями. Тоді ж вона набула певного досвіду, який дозволив зараз винайти тотальну глушилку.

"Махом", куди людей заганяли з-під палки займався син першого заступника керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Сергія Кірієнко. Також цікаво, що шахраї, від яких нібито Кремль "намагався захистити" росіян, тепер обжилися у Маху.

До чого тут Угорщина

"Особливо атака на Telegram виглядає дивно, бо свого часу вони робили на нього ставку та успішно експлуатували. До речі, ті, хто розробляв ботоферму Пригожина, зараз займаються виборчою компанією Орбана", – розповів експерт.

На його думку, Росія апробувала цю систему в Ірані й зараз хоче зробити це в Угорщині, якщо там дійде до більш жорсткого громадянського протистояння. Нинішньому прем'єру, щоб зберегти владу, треба призвести до жорсткого громадянського конфлікту і ввести на якийсь період надзвичайний стан.

Коментуючи ситуацію в Угорщині, Цибулько зазначив, що опозиційний кандидат Петр Мадяр "трошечки влупив в штангу", коли став захищати Угорщину за сценарієм Орбана.

Раніше ми розбиралися, що не так із Махом. Кожен росіянин носитиме "Око Саурона" в кишені.