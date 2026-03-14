Найкоротший шлях до Європи та Туреччини: де в Україні є унікальний транспорт

Завдяки цьому переходу шлях з Одеси до Румунії скоротився на 200 кілометрів

В Одеській області функціонує цікавий транспортний об'єкт. Поромна переправа Орлівка – Ісакча — це унікальний міжнародний пункт пропуску через Дунай, який вперше поєднав Україну з Румунією та ЄС прямим автомобільним сполученням.

Комплекс здійснює пропуск через державний кордон для вантажного, пасажирського та легкового транспорту. "Телеграф" розповість про цей незвичайний транспорт.

Де знаходиться переправа

Термінали переправи розташовані поблизу села Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та румунського міста Ісакча, Добруджа у Тулчинському повіті. На території України сполучається автошляхом М15 (Одеса — Рені).

Історія появи переходу

У 2015 році була підписана угода про створення транспортного коридору з України до Європи. Її метою було скоротити на 200 кілометрів шлях з Одеси до причорноморських регіонів Румунії, Болгарії, Туреччини, а також деяких районів Греції. Організація поромного сполучення дала змогу зекономити на дорозі 10-12 годин. Переправа відкриває транспортний коридор Україна — Південна Європа.

Поромна Орлівка – Ісакча переправа працює цілодобово.

Офіційне відкриття оновленої поромної переправи відбулося 10 серпня 2020 року. Перехід Орлівка – Ісакча дає прямий та найкоротший шлях з України до країн Південної Європи та Туреччини. Відстань від поромного комплексу "Орлівка" до румунського термінала "Ісакча" становить 900 метрів, час переходу 7-8 хвилин.

Поромна переправа Орлівка – Ісакча найшвидший шлях з України до ЄС. Фото porom.org

На поромній лінії завдовжки 900 метрів мали постійно працювати два пороми — один українського оператора, інший — румунського. Але в перші роки роботи працбвав лише один. Лише 12 липня 2023 року на лінії розпочав роботу другий пором, після запуску якого переправа перейшла на півторагодинний графік

Поромна переправа Орлівка – Ісакча найшвидший шлях з України до ЄС.

Шлях займає лише 8 хвилин.

На території комплексу побудований багатофункціональний, дворівневий причал для річкових поромів з боковим завантаженням. Працюючий на переправі пором може приймати одноразово до 30 легкових та 6 вантажних автомобілів. Причал може приймати паром кожні 15 хвилин (5 хвилин на вивантаження і 10 хвилин на завантаження порома). Відповідно, за добу переправа може обслуговувати від 2000 до 2500 одиниць транспорту.

За добу переправа може перевезти до 2500 одиниць транспорту.

Відстань від українського до румунського берега скаладає 900 метрів.

Відстань від українського до румунського берега скаладає 900 метрів. Фото porom.org

Російські обстріли переправи

В ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти обстріляли поромну переправу Орлівка — Ісакча. Повідомлялось про пошкодження портової інфраструктури, понад 30 вантажівок, поранення двох водіїв та зазнали руйнування будівлі пункту пропуску і складських приміщень.

У ніч на 22 листопада 2025 року, під час масованої російської дронової атаки, під ударом знову опинився пункт пропуску "Орлівка", внаслідок якого постраждали двоє людей. Попри активну роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження об'єктів цивільного призначення, фасадів, дахів та скління адміністративних будівель. Також пошкоджень зазнало 11 вантажних автомобілів.

