Великдень не за горами: де найкращі ціни на святковий декор для пасок

Ці дрібнички стануть справжніми прикрасами святкової випічки

Напередодні Великодніх свят полиці торгівельних мереж в Україні переповнені різноманітними дрібничками та прикрасами на паску. Проте цінові пропозиції можуть значно відрізнятись.

"Телеграф" вирішив порівняти ціни в трьох відомих мережах і обрати найвигідніші варіанти. Серед товарів розглядалось три напрямки: глазур, посипка та декоративні прикраси на випічку.

Глазур

В АТБ пропонується, серед інших варіантів, глазур "Блискучий метеорит", 75 грамів. Її ціна є найвищою серед конкурентів — 24.90 грн.

В Сільпо пропонується також кольорова глазур "Глазур кольорова з натуральними барвниками", 75 грамів. Її ціна — 22.59 грн.

В "Аврорі" пропонують найвигіднішу ціну нна глазур "Блискучий метеорит", 75 грамів. Вона коштує — 22 грн.

Посипка

В АТБ посипка перламутрова "Весняна мрія", 80 грамів продається за найвищою ціною. Одна баночка її коштує 59.90 грн.

В Сільпо перламутрова посипка пропонується в тарі вагою 50 грамів. Її ціна — 29.19 грн.

В "Аврорі" пропонують найвигідніший варіант на кондитерську посипку в баночці вагою 80 грамів. Вона коштує як і глазур — 22 грн.

Декоративні прикраси

В АТБ не надто великий вибір декоративних прикрас до Великодня. Зокрема композиція з крашанок у формі букета продається по 34.90 грн за штуку.

В Сільпо декоративні прикраси до Великодня також не вражають різноманітністю. Водночас тут декор найдорожчий — фігурка пасхального зайця на паличці коштує — 79.99 грн за штуку.

В "Аврорі" найкраща пропозиція в цьому сегменті. Так, набір з п'яти пасхальних зайців на паличці продається за 44 грн.

