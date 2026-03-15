Ризикуєте залишитися з порожнім гаманцем: що заборонено робити 15 березня, щоб не прогнати удачу

Катерина Любимова
Церковне свято 15 березня
Не варто 15 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У неділю, 15 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять Агапія та ще сімох Кесарійських мучеників. За старим стилем це свято припадало на 28 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Агапій Кесарійський — це ранньохристиянський мученик, який жив наприкінці III — на початку IV століття. Його пам’ять вшановують разом із ще сімома християнами, які загинули за віру за часів гонінь на християн у Римській імперії.

Що можна робити 15 березня:

  • Цього дня православні звертаються з молитвами до великомучеників, просять здоров’я, миру в сім’ї, захисту від бід та зміцнення віри;
  • За народними традиціями 15 березня ходили в ліс, дякували йому за щедрі дари та просили вибачення за втручання людини в природу;
  • Наші пращури вірили, що у цей день варто приколоти до одягу шпильку і носити її до самого заходу сонця, щоб захиститися від пристріту;
  • Хорошою прикметою було застелити нову постільну білизну і повісити в хаті свіжий рушник. Казали, що це принесе здоров’я та добробут на весь рік;
  • Також існувала традиція скуштувати цього дня кашу з медом. Вважалося, що таке частування допомагає залучити до будинку удачу та достаток.
Що не можна робити 15 березня:

  • У день не можна відмовляти людям у допомозі, бо це залучить в дім неприємності та невдачі;
  • Не рекомендується брати чи давати гроші у борг. Вважалося, що будь-які фінансові справи в цей день можуть призвести до втрат;
  • 15 березня не можна розпочинати нові проєкти або братися за складні та відповідальні справи;
  • День несприятливий для подорожей і далеких поїздок.

