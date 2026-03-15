Ризикуєте залишитися з порожнім гаманцем: що заборонено робити 15 березня, щоб не прогнати удачу

Не варто 15 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У неділю, 15 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять Агапія та ще сімох Кесарійських мучеників. За старим стилем це свято припадало на 28 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Агапій Кесарійський — це ранньохристиянський мученик, який жив наприкінці III — на початку IV століття. Його пам’ять вшановують разом із ще сімома християнами, які загинули за віру за часів гонінь на християн у Римській імперії.

Що можна робити 15 березня:

Цього дня православні звертаються з молитвами до великомучеників, просять здоров’я, миру в сім’ї, захисту від бід та зміцнення віри;

За народними традиціями 15 березня ходили в ліс, дякували йому за щедрі дари та просили вибачення за втручання людини в природу;

Наші пращури вірили, що у цей день варто приколоти до одягу шпильку і носити її до самого заходу сонця, щоб захиститися від пристріту;

Хорошою прикметою було застелити нову постільну білизну і повісити в хаті свіжий рушник. Казали, що це принесе здоров’я та добробут на весь рік;

Також існувала традиція скуштувати цього дня кашу з медом. Вважалося, що таке частування допомагає залучити до будинку удачу та достаток.

Церковне свято 15 березня

Що не можна робити 15 березня:

У день не можна відмовляти людям у допомозі, бо це залучить в дім неприємності та невдачі;

Не рекомендується брати чи давати гроші у борг. Вважалося, що будь-які фінансові справи в цей день можуть призвести до втрат;

15 березня не можна розпочинати нові проєкти або братися за складні та відповідальні справи;

День несприятливий для подорожей і далеких поїздок.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки свят буде у березні. Ми підготували для вас календар важливих подій першого місяця весни.