Покращення з погодою у Києві не буде: що кажуть синоптики

Морози послабшали — з'явилася нова загроза

Середа, 28 січня, принела киянам невелике потепління після днів сильних морозів. Проте синоптики вже попереджають про нові ризики для водіїв та пішоходів. Туман знизить видимість до критичних показників, а на дорогах утвориться ожеледиця.

У столиці оголошено перший рівень небезпечності. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За словами синоптиків, протягом доби у Києві буде хмарно з невеликими опадами. Дощ ітиме з перервами, місцями можливий мокрий сніг. Південний вітер посилиться до 5-10 метрів за секунду. Температура з 3-5 градусів морозу вночі підніметься до нуля вдень.

Попереджання Укргідрометцентру

У Київській області показники будуть такими: після нічних 1-6 градусів морозу, вдень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Головну небезпеку становитиме туман, який знизить видимість до 200-500 метрів. На дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, уже в найближчі вихідні Київ накриє аномальний холод. За даними метеорадарів, з 30 січня морози повернуться. Вночі прогнозують до 10 градусів морозу, вдень — близько 4 градусів морозу. У суботу та неділю похолодання посилиться.

Найнижчі показники синоптики прогнозують на початку лютого. За інформацією сервісу Meteofor, ніч на 2 лютого може стати найхолоднішою — очікується до 22 градусів морозу. Водночас на сайті meteo.ua зазначають, що температура може опуститися навіть до 25 градусів морозу.

Прогноз погоди у Києві за даними Meteofor

Прогноз погоди у Києві за даними meteo.ua

Протягом наступного тижня нічна температура у столиці триматиметься на рівні 15-20 градусів морозу, вдень — від 5 до 13 градусів морозу.

Слід пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними. Точніший прогноз можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з Росії в Україну знову йдуть морози. Ми розповідали, на скільки похолоднішає і чому може бути ще гірше.