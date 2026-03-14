Пенсії в Україні можуть зникнути? Експерт дав сумний прогноз для українців

Демографічна криза може не просто посунути пенсійний вік

В Україні наразі, щоб отримувати пенсійні виплати треба мати від 35 років трудового стажу. Однак існує загроза, що пенсії взагалі можуть зникнути.

Про це Олександр Щербаков, експерт Growford Institute з пенсійної реформи та управління активами, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Працювати до 75 років, а то й зовсім залишитися без пенсій. Економісти дали невтішний прогноз українцям".

За його словами, чимало людей не правильно зрозуміли заяву виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського в інтерв’ю The Page. На його думку, пенсійний вік цілком можуть посунути до 70–75 років. Обумовлено це не тільки демографічною кризою, а й тим, що чимало пенсіонерів працюють після 60-65 років.

"Зараз для того, щоб вийти на пенсію, потрібно 35 років страхового стажу. І малося на увазі, скоріш за все, що люди, які починають свою трудову діяльність, повинні починати її дуже рано і закінчувати майже перед пенсійним віком. Тоді вони зможуть отримати цей страховий стаж в розмірі 35 років", – пояснив Щербаков.

Він додав, що необхідний стаж можуть збільшувати й надалі та поступово змінити його з 35 до 40 років. Треба потурбуватися, щоб кожен рік стажу був захищений. При цьому не сплачувати єдиний внесок, який отримує Пенсійний фонд, не вихід. Адже тоді бюджет ПФУ скорочуватиметься, а спроможність виплачувати пенсіонерам гроші знижуватиметься.

"В цьому розрізі взагалі існує можливість, що виплачувати пенсію не зможуть. Тобто вона зникне", — каже Щербаков.

