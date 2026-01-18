Вас буде гріти власне тепло: українець поділився лайфхаком для тих, в кого нема опалення (відео)

Зігрітись вночі можна за допомогою туристичного приладдя

Через російській обстріли багато будинків в Україні лишаються без світла та опалення. Українець поділився простим лайфхаком, як пережити холодні ночі в квартирі без теплопостачання.

За його словами, зігрітись допоможе туристичний намет, який можна встановити в спальні. Відповідне відео оприлюднене в одній із соцмереж.

Як переночувати у квартирі без опалення

"Лайфхак на сьогодні та на найближчий час. Людям, які в Києві або інших містах мерзнуть у своїх квартирах, де нема опалення довго. Можете поставити у себе намет", — розповів чоловік.

Він зазначив, це може звучати дещо несерйозно. Але на практиці доведено, що всередині намета буде на 5-10 градусів більше, ніж в квартирі.

"Якщо у вас немає намета, змайструйте "халабуду" з одіял, як це робили в дитинстві. Там також буде тепліше", — зазначив чоловік.

Як відреагували в соцмережі

Користувачі мережі з подякою відреагували на відео. Багато з них щиро раділи такій пораді.

"Це дуже гідна порада. Раджу палатку ставити на ліжко, щоб була тепла підлога. Зараз головне не отримати наслідки від цих відключень. Ще пару тижнів і буде тепліше…";

"Є в Ютубі відео виживальника який розповідає як виживати в умовах коли немає опалення у квартирі";

"Шановний автор, дякую Вам. Читаю коментарі і хочу плакати. Ми найкраща нація. Люди об'єднанні і дають дієві поради. Ніхто не скигле. Прорвемося", — пишуть в коментарях.

Коментарі під відео

Також, деякі користувачі теж поділились своїми порадами. Зокрема, рекомендують використовувати підручні засоби для збереження тепла.

"Можна гріти в сковороді звичайну сіль, пересипати в наволочку та брати у ліжко, тепло тримає довго";

"У кого є газ, можна в епіку взяти в епіку вогнетривку цеглу шт. 5-6 розжарити на газовій плиті, скласти у відро і принести в кімнату де спите. На ночівлях каміння гріли, в котелок, і в намет, до ранку спека", — радять в коментарях.

"Свічка або кілька свічок обігріють намет або халабуду. Чесне слово! Рибалки на льоду так гріються тільки свічки палити треба в каструлі, наприклад, щоб убезпечитися від займання";

"1,5 літрові пляшки заповнити гарячою водою — на них натягнути теплі шкарпетки (гольфи) та під бочок! Тепло довго тримають!", — радять користувачі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна змайструвати в квартирі, аби швидко зігрітися.